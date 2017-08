L’alcool perturbe toujours plus le transport aérien

L’alcool perturbe toujours davantage le transport aérien en Europe occidentale. Surtout en période de vacances scolaires. En ce sens, la Suisse n’est pas épargnée. Des faits divers livrés par la presse, et quelques anecdotes aussi effrayantes qu’affligeantes, font souvent apparaître le Royaume-Uni comme une zone particulièrement exposée à ce type de turbulences.

La principale compagnie européenne en termes de passagers transportés (117 millions l’an dernier), Ryanair, appelle elle-même les aéroports britanniques à son secours. Le transporteur irlandais semble ainsi redouter beaucoup plus la consommation d’alcool au sol, avant les embarquements, que les commandes ultérieures à bord.

La compagnie, dirigée par Michael O’Leary, promeut ainsi la fin des ventes d’alcool avant 10 heures du matin. Elle demande ensuite que le personnel des bars et des restaurants exigent la présentation des cartes d’embarquement pour assurer une limitation des quantités d’alcool servies à chaque voyageur.

Grossièretés tactiles

Quelques heures avant que Ryanair ne préconise de telles mesures, BBC (British Broadcasting Corporation) News a commencé lundi la diffusion en boucle d’images éloquentes. Des passagers titubant qui cheminent dans les aéroports, ne parvenant souvent pas à éviter les chutes. Des bals, aussi anarchiques qu’imbibés, et des échanges de coups à bord de cabines d’avion.

Le média britannique de service public complétait ce triste panorama avec un témoignage d’une ex-hôtesse de l’air relatant des souvenirs de grossièretés tactiles. Sans oublier quelques chiffres évocateurs: 255 passagers en état d’ébriété, au cours de vols ou dans des aéroports, ont été arrêtés entre février 2015 et février 2016 au Royaume-Uni. Et ce fut plus de 50% de plus au cours de la même période, un an plus tard.

La Suisse ne manque pas d’être affectée par cette problématique. Les compagnies d’aviation helvétiques ont ainsi annoncé 755 cas de passagers turbulents l’an dernier à l’Office fédéral de l’aviation civile. Soit une hausse de près d’un cinquième par rapport à 2015. Ces tendances justifient bien sûr des inquiétudes en termes de sécurité, mais aussi de coûts.

Deux Chinois se chamaillent

Si un équipage est contraint de détourner un vol pour des raisons de sécurité, il est communément admis qu’une telle opération, à elle seule, coûte quelque 200 000 francs. Sans compter ce qui peut ensuite être dû aux passagers. L’International Air Transport Association (IATA), très présente à Genève, compte 240 transporteurs parmi ses membres. Ceux-ci assurent 84% des mouvements aériens dans le monde. Et 40% d’entre eux ont dû détourner au moins un vol en 2015, du fait de passagers récalcitrants, voire dangereux.

Dans ce registre, Swiss International Air Lines AG a vécu une expérience mémorable le 2 septembre 2012. Ce jour-là, le vol LX 196 décolle de Kloten dans la soirée, à destination de Pékin. Tout à coup, après plus de quatre heures de vol, alors que l’appareil survole la région de Moscou, deux passagers chinois, âgés respectivement de 29 et 57 ans, commencent à se chamailler. Violemment!

Courageux, le maître de cabine tente bien sûr d’apaiser l’ire des deux voyageurs. Son succès dans cette mission ne rassure cependant guère l’équipe du cockpit. Les pilotes essaient d’abord d’envisager un atterrissage immédiat à Moscou ou Varsovie. Finalement, le commandant de bord ordonne un retour à Kloten.

Après huit heures et demie de vol, l’appareil se pose sur la piste 34, conformément aux ordres des aiguilleurs du ciel de Skyguide. L’équipage ouvre une porte de l’avion, les agents de la police zurichoise s’engouffrent dans l’appareil et arrêtent les deux chenapans. Ceux-ci ne font preuve d’aucune résistance face aux forces de l’ordre.

Après l’effroi, des centaines de passagers de ce vol LX 196 du 2 septembre 2012 font évidemment entendre leur colère bruyamment. Hôtesses de l’air et autres flight attendants s’en souviennent encore.

(24 heures)