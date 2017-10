L'aluminium grimpe à son plus haut

Le prix de l'aluminium, dopé depuis le début de l'année par une limitation de l'offre chinoise et par la croissance mondiale, a atteint jeudi son plus haut niveau en cinq ans et demi.

La tonne d'aluminium a coûté jusqu'à 2215 dollars (quelques 2200 francs) sur le London Metal Exchange (LME), à son plus haut depuis mars 2012, vers 4h15 (heure suisse) avant de reculer légèrement.

Hausse de 23%

«Le marché des métaux se focalise sur l'aluminium. Les acheteurs se précipitent dessus depuis le début de la semaine, et cela a poussé le métal qui atteint désormais une hausse de 23% depuis le début de l'année», a commenté Alastair Munro, analyste chez Marex Spectron.

«La principale raison de cette hausse est a priori la peur d'une réduction de l'offre en provenance de Chine», ont expliqué les analystes de Commerzbank. «Le gouvernement chinois a demandé à l'industrie de 28 villes de réduire leur production jusqu'en mars» pour réduire la pollution, ont-ils détaillé.

«Il faut bloquer la pollution à sa source, poursuivre la lutte contre la pollution atmosphérique et remporter la bataille du ciel bleu», a intimé la semaine dernière le numéro un chinois Xi Jinping, dans un discours fleuve à l'ouverture du congrès quinquennal du PCC.

«Reprise de la production»

Si le plan de réduction de la pollution est appliquée, «La Chine, qui est déjà la pierre d'angle du marché avec 55,3% de la production mondiale en 2017, va devenir le sujet principal des investisseurs», ont commenté les analystes de Natixis.

«Les prix pourraient souffrir si l'offre ne baisse pas autant que prévu, avec par exemple une reprise de la production dans les régions dont l'activité n'est pas entravée», ont-ils ajouté.

Bonne performance

Les analystes de Goldman Sachs notaient pour leur part la bonne performance des métaux de base, surtout comparé aux prix de l'énergie, qui reculent légèrement sur l'année. «Cette divergence entre les matières premières est paradoxale, le marché connaît la demande la plus soutenue des dix dernières années, avec une croissance soutenue à travers le monde», ont-ils remarqué.

«Ce qui fait la différence, c'est l'offre. Il n'y a pas d'équivalent au pétrole de schiste (qui a dopé l'offre mondiale de pétrole et empêché les prix du brut de grimper, ndlr) pour les métaux», ont-ils estimé. (ats/nxp)