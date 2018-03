L'ancien patron d'Uber se lance dans l'immobilier

L'ancien patron controversé d'Uber, Travis Kalanick, a décidé d'investir 150 millions de dollars dans une petite start-up immobilière, a annoncé l'intéressé dans un tweet. Il va en outre prendre la direction de la nouvelle société.

Cet investissement dans City Storage Systems (CCS) est le premier d'importance pour le fonds baptisé «10100» dont M. Kalanick a annoncé la création le 7 mars. CSS achète des biens immobiliers en déshérence, comme des commerces ou des parkings, pour les transformer en locaux pour des entreprises Internet, a expliqué Travis Kalanick.

«Félicitations à @travisk pour sa nouvelle entreprise», a salué dans un tweet son successeur à la tête d'Uber, Dara Khosrowshahi.

Congrats to @travisk on his new venture - the serial entrepreneur goes serial fast. @CloudKitchen a super-interesting partner of @UberEats today. https://t.co/T9MiZXNvpq