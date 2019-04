L'argent sale est-il favorisé par l'Autorité?

L'Autorité bancaire européenne en fait-elle assez pour lutter contre le blanchiment d'argent? L'institution est sévèrement pointée du doigt après l'abandon d'une enquête autour du vaste scandale de blanchiment visant la banque danoise Danske Bank.

La critique de cette autorité chargée de coordonner et d'harmoniser le travail des superviseurs bancaires nationaux en Europe est venue directement de Bruxelles.

«Décevant: l'ABE n'a pas agi dans un des plus grands scandales de blanchiment d'argent en Europe», a taclé lundi le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovski, dans un message publié sur Twitter.

Disappointing: the #EBA did not act on one of the biggest money laundering scandals in #Europe. @EU_Commission proposed more #AML enforcement powers to the #EBA, but to be effective this requires a transformation of the way decisions are made in the EBA. https://t.co/FC5LMQFhJk