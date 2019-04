L'économie de la zone euro offre de bonnes surprises

L'économie de la zone euro a commencé en 2019 avec une accélération de la croissance au premier trimestre et une baisse du chômage en mars.

Dans un contexte de tensions commerciales, alimentées par les menaces protectionnistes américaines et les incertitudes persistantes sur le Brexit, les chiffres de l'Office européen des statistiques, Eurostat, sont bien meilleurs qu'escomptés.

Euro area #GDP +0.4% in Q1 2019, +1.2% compared with Q1 2018: preliminary flash estimate from #Eurostat https://t.co/jJy5iysJkX pic.twitter.com/slgO6pvNcI