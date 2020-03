L’économie soulagée par le plan de sauvetage de Parmelin

«Cela va être extrêmement difficile d’empêcher une récession. Et c’est un euphémisme!» Guy Parmelin ne sous-estime pas l’ampleur de la crise, mais a annoncé des mesures claires pour limiter les dégâts. Le chef du Département fédéral des finances a mis sur la table une enveloppe de 10 milliards de francs pour éviter toute faillite d’entreprise. Les grandes mais surtout les PME, qui constituent 99% des entreprises du pays.

Sur ces 10 milliards, 8 seront puisés dans le fonds de l’assurance chômage pour l’indemnisation du chômage partiel. Le délai d’attente est ramené de deux ou trois jours à un seul, et ce jusqu’au 30 avril. Pour le Canton de Vaud, le Conseil d’État prendra en charge le jour restant, ce qui fait que les entreprises n’auront aucun jour à payer.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) va en outre examiner la possibilité d’étendre le droit au chômage partiel aux employés sous contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs temporaires.

Faire la demande jusqu’au 1er avril

Un milliard de francs sera destiné à soutenir financièrement les entreprises particulièrement touchées, qui peuvent en faire la demande jusqu’au 1er avril. Des crédits bancaires garantis par cautionnement à hauteur de 580 millions, remboursables, seront par ailleurs accordés aux PME qui en éprouvent le besoin (maximum 1 million par entreprise), et les quatre centres de cautionnement se verront allouer un montant de 10 millions pour leurs frais de fonctionnement supplémentaires.

Pour le sport, 50 millions seront débloqués pour des prêts remboursables sans intérêts destinés aux milieux professionnels des sports d’équipe, et une contribution à fonds perdu de 50 millions pour les organisations bénévoles. La culture n’est pas oubliée, et des fonds supplémentaires seront encore mis à disposition du secteur.

Culture

Soulagement dans le milieu, qui est «enfin reconnu comme un acteur économique, relève Jean Ellgass, directeur exécutif du Béjart Ballet Lausanne. Il faudra voir qui seront les heureux bénéficiaires.» S’agissant du chômage partiel, Anya della Croce, responsable de la coordination romande de Petzi, l’association des clubs et festivals suisses, insiste pour qu’il soit «accessible à tous, notamment tous les indépendants ou extras qui vivent de l’industrie du spectacle». Patron de Live Music Production, Michael Drieberg prône la même vigilance: «On sait que dans le domaine de la culture le 95% de l’argent est distribué sous forme de subventions, dont 60% pour les grandes institutions. Mais veillons à ce que ces aides supplémentaires ne profitent pas qu’à ceux qui ont déjà de grosses réserves, et les réseaux nécessaires pour les solliciter, et n’oublions pas les petits!»

Sport

Directement touché par cette pandémie, le monde du sport n’a pas été oublié par le Conseil fédéral. Guy Parmelin a ainsi annoncé une aide à deux niveaux. Le premier concerne toutes les organisations sportives bénévoles, pour lesquelles une contribution à fonds perdu de 50 millions de francs va être débloquée. Pour en bénéficier, les associations concernées doivent imposer à leurs membres de constituer à moyen terme le capital nécessaire pour faire face à une situation exceptionnelle de six mois. Quant au second, il est destiné aux milieux professionnels des sports d’équipe. Certains clubs de football et surtout de hockey sur glace sont en effet sérieusement menacés de disparaître après l’arrêt des compétitions en cours. Pour les soutenir, le Conseil fédéral entend leur accorder des prêts remboursables sans intérêts. Jusqu’à une hauteur globale de 50 millions de francs.

Ski

Les domaines skiables étant considérés comme des lieux de loisirs accueillant plus de 100 personnes, ils devront rester fermés jusqu’à fin avril. Autant dire que l’hiver est terminé en Suisse. Directeur des Remontées mécaniques de Grimentz-Zinal (VS), Pascal Bourquin accusait le coup vendredi soir. «Le Canton nous disait qu’on pourrait tourner jusqu’à dimanche. À 16h30, on apprend qu’on doit fermer séance tenante. Sur le plan logistique, ce n’est pas une petite affaire.» Pour les stations de moyenne altitude, le dommage est moindre, puisque la saison touchait à sa fin. Mais pour celles de haute altitude, relève Pascal Bourquin, «une partie restait à faire». Les responsables pourront-ils compter sur l’aide fédérale promise? «On attend de voir.» À noter que le domaine international des Portes-du-Soleil se retrouve curieusement coupé en deux: fermé côté suisse, mais ouvert côté français.