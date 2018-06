L’ex-CEO de Raiffeisen sort d’une longue détention

«Je ne souhaite à personne ce que j’ai vécu ces dernières semaines. À mon avis, cette détention préventive était inutile et sa durée totalement disproportionnée.» Dès sa sortie de prison, Pierin Vincenz a prouvé n’avoir rien perdu du franc-parler ayant fait son succès au moment où il dirigeait le troisième groupe bancaire de Suisse, Raiffeisen.

Mardi, après quinze semaines de détention, l’ex-vedette du secteur bancaire zurichois a donc retrouvé sa liberté. Cela ne signifie pas pour autant que le banquier (ainsi que les autres personnes impliquées) soit tiré d’affaire. «L’enquête est toujours en cours», souligne effectivement le Ministère public zurichois.

Le Parquet estime toutefois que l’enquête complexe menée en collaboration avec la police cantonale aurait suffisamment progressé pour permettre de suspendre la détention provisoire de Pierin Vincenz (ainsi que celle d’un autre ancien membre du conseil d’administration d’Aduno). Sans fournir plus de détails, les autorités évoquent que cette libération était accompagnée de «diverses mesures alternatives».

Rappel des faits

Pour ceux qui auraient raté le début, la chute en enfer de l’emblématique banquier zurichois remonte à plusieurs mois, lorsque Aduno, un prestataire zurichois de services financiers, porte plainte contre lui. Il reproche alors à son président d’avoir joué sur plusieurs tableaux, notamment lors du rachat par Aduno de Commtrain Card Solutions il y a plus de dix ans. Pierin Vincenz aurait en effet omis de mentionner qu’il était déjà actionnaire de cette entreprise et, selon une expertise, se serait enrichi personnellement.

Au printemps, le Ministère public zurichois (en collaboration avec celui de Saint-Gall) décide alors de prendre en main ce dossier et perquisitionne le domicile de Pierin Vincenz ainsi que celui de quatre autres personnes. «Dans le cadre de l’enquête, nous avons perquisitionné logement et bureau des cinq personnes concernées et obtenu de nouvelles preuves», pouvait-on lire dans le communiqué de la justice zurichoise. Tous se retrouvent soupçonnés d’être impliqués dans la gestion déloyale du prestataire zurichois de services financiers.

Pour la suite de la procédure pénale, le Ministère public zurichois précise qu’il ne fournira de nouvelles informations qu’en temps voulu. Du côté de Vincenz, ce dernier continue de «nier les allégations tenues à son encontre et se dit prêt à se défendre par tous les moyens».

En attendant, l’étoile finalement filante de la place financière serait, d’après le «Blick», partie se ressourcer dans un endroit resté secret, et cela en compagnie de Nadja Ceregato, son épouse au profil tout aussi controversé. Après un congé sabbatique, celle qui fut un temps responsable juridique du groupe Raiffeisen quittait finalement ses fonctions. «Il n’est ni dans son intérêt ni dans le nôtre qu’elle retourne chez Raiffeisen», expliquait la banque, en précisant ne pas la soupçonner d’avoir joué un rôle dans cette affaire.

(24 heures)