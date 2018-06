L’offre de formations dans l’agriculture bio se renforce

Le bio a le vent en poupe. Preuve en est, les écoles agricoles romandes sont en train de renforcer la filière. «Nous avons déjà introduit des heures obligatoires en agriculture biologique pour tous les apprentis en 1re et 2e années», explique Audrey El Hayek, conseillère et enseignante à la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, qui ajoute: «En 3e année, les élèves qui choisissent l’option spécifique agriculture bio ont désormais davantage de périodes d’enseignement, en partie en classe séparée.»

Dans le canton de Vaud, une classe spécifique consacrée à l’agriculture biologique ouvre en 2019. «Beaucoup de jeunes sont intéressés, et nous espérons qu’environ 15% de nos effectifs choisiront cette option», relève Christian Pidoux, directeur d’Agrilogie, l’école d’agriculture de Marcelin et de Grange-Verney. Même son de cloche du côté de l’Institut agricole de l’État de Fribourg, à Grangeneuve: «La demande des jeunes pour le bio augmente», se réjouit Stefan Dubach, responsable de la formation.

Outre l’engouement des jeunes pour la filière, un postulat déposé en 2016 par Jacques Perrin, député libéral-radical vaudois au Grand Conseil, a stimulé la réflexion. «J’ai suggéré d’examiner la possibilité de transformer l’école d’agriculture de Grange-Verney à Moudon, notamment en site spécialisé dans la formation bio, précise-t-il. Mon postulat a été bien accueilli, et je suis très heureux de voir la filière en agriculture biologique renforcée.»

Suisse romande en retard

Ces initiatives sont positives car la Suisse romande est plutôt à la traîne. Entre 2010 et 2017, la part du bio dans la surface agricole utile suisse est passée de 10,6% à 14,5%. Hormis le Jura (16,2%) et le Valais (17,9%), qui sont au-dessus de la moyenne nationale, tous les autres cantons romands sont en dessous (Fribourg 6,7%, Neuchâtel 7,7%, Vaud 7,9% et Genève 9,5%).

Adrian von Niederhäusern, collaborateur scientifique à l’Institut agricole de l’État de Fribourg, rappelle que les zones de montagne – à l’instar des Grisons ou du Valais – peuvent plus facilement effectuer leur transition vers le bio. «Des cantons comme Genève, Vaud ou Fribourg se caractérisent en grande partie par une agriculture de plaine, dont la conversion vers le bio est plus difficile à réaliser.» Parmi les jeunes qui ont fait le pari du bio, il y a Hugo Dufour, un agriculteur de 32 ans, qui a d’abord dû trouver un terrain. En 2005, il fait la connaissance de Raphaël Piuz, agriculteur et viticulteur à Hermance. Ensemble, ils lancent un projet d’agriculture biologique et écologique. «Je voulais diversifier la ferme en développant notamment la culture de légumes et de plantes aromatiques et médicinales», indique Raphaël Piuz.

Parfois, les choses sont un peu plus simples, comme pour Victor Bovy, un agriculteur de 27 ans qui s’est lancé dans la reconversion biologique et écologique du domaine familial à Longirod. «J’ai la chance d’être propriétaire, sans risque que mes projets soient remis en question par un bailleur.»

Outre le terrain, le financement peut constituer un frein. Victor Bovy a fait appel à l’aide initiale du Fonds d’investissements agricoles, qui octroie un prêt sans intérêt remboursable sur dix ans. Mais il faut offrir des garanties. «J’ai la chance d’avoir la caution de mes parents», reconnaît le Vaudois. Tout jeune agriculteur ne possède cependant pas de terrain ou de biens à hypothéquer. Certains ne contractent pourtant aucun prêt, à l’instar d’Hugo Dufour. «Nous avons commencé très modestement, sans nous endetter. Je travaillais à 50% comme paysagiste, ce qui me garantissait un revenu dans la phase initiale du projet», explique le trentenaire. (24 heures)