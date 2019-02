L’urgence climatique fait du bois le béton du XXIe siècle

Au fil des constructions en bois

– École forestière de Lyss (BE)

À tout seigneur, tout honneur. Cela fait plus de vingt ans que le centre de compétence en sylviculture a fait appel à la forêt pour son bâtiment. Pascal Junod, qui le dirige, compare notamment la forêt du Couvet (NE) à une «pompe à C02 fonctionnant comme un perpetuum mobile, dont le volume sur pied n’a pas bougé depuis le XIXe siècle, et qui a produit en cent ans trois fois plus de bois que celui aujourd’hui en place». Il qualifie les forêts «d’organismes très sobres qui ne connaissent pas la notion de déchets».



– Villa Felsberg, à Weggis (LU)

Alors que certains masquent le bois, cette maison individuelle, pensée par Bosshard & Luchsinger, le porte en étendard. «On voulait qu’il soit visible à l’intérieur tout en faisant l’impasse sur une peau en bois», explique de son côté Pascal Gontier, concepteur d’un bâtiment inauguré il y a deux ans sur le campus parisien de l’Université de Nanterre. Présent aux rencontres Woodrise, l’architecte, qui travaille sur un prototype de tour de 50 m en bois, compare ces constructions «à l’assemblage de la coque d’un bateau ancien».



– Couvert de quai, gare de Zurich

Sur les quais de la Hauptbahnhof, il faut parfois lever les yeux. Non loin de là, l’œuvre de l’architecte japonais Shigeru Ban, en assemblage de bois, abrite depuis 2013 le siège de Tamedia (éditeur de ce journal). Héritière d’un mode de construction longtemps désuet, la filière produit désormais des dalles de bois de plus de dix mètres de long, à l’instar de celles du schwytzois Schilliger Holz. Tandis qu’un labo commun EPFL-ECAL s’évertue à «densifier» l’épicéa pour le rendre aussi dur que l’ébène.



– Halle d’Egger Holzbau AG, Langenthal (BE)

Un entrepôt tout en poutres et solives pour un constructeur en bois. What else? Selon le directeur de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), Marc Chardonnens, il est possible d’accroître d’un tiers la production tirée des forêts suisses tout en continuant de les exploiter de manière durable. Mais il faudrait pour cela «que le bois soit payé au juste prix. Il n’est plus acceptable qu’en Valais, notamment, 40% du bois coupé reste à terre car il est plus cher de le débarder que d’en importer de Russie», déplore Claude Haegi, organisateur des rencontres Woodrise.



– Crèche d’Actelion, à Allschwil (BL)

Le pavillon en épicéa remonte à 2012, bien avant la reprise de la firme biotech bâloise par Johnson & Johnson. Le bois révolutionne la façon de construire. «On a fait travailler électriciens et artisans chargés des finitions intérieures directement dans l’atelier de production des éléments préfabriqués», relate de son côté Romain Trollet, directeur du groupe hôtelier Assas, présent à Woodrise. Ce dernier a ouvert dans la station haut-savoyarde de La Clusaz un quatre-étoiles conçu par l’antenne française de Charpente Concept, le bureau d’études du Genevois Thomas Büchi.