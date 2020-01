La BNS anticipe un bénéfice de 49 milliards en 2019

La Banque nationale suisse (BNS) s'attend à dégager un bénéfice de 49 milliards de francs en 2019, selon ses résultats provisoires dévoilés jeudi. En 2018, l'institut d'émission avait subi une perte de 14,9 milliards. Ce montant correspond quasiment aux 50 milliards de francs attendus par les analystes d'UBS.

Le gain réalisé sur les positions en monnaies étrangères s'est établi à environ 40 milliards de francs, tandis que le stock d'or a généré une plus-value de 6,9 milliards. Les positions en francs détenues par la BNS ont enregistré un bénéfice d'environ 2 milliards de francs, a détaillé la banque centrale helvétique dans un communiqué.

La Banque nationale s'attend à un bénéfice de 49 milliards de francs pour l'exercice 2019 https://t.co/1IKgZGAgZh — Banque nationale CH (@SNB_BNS_fr) January 9, 2020

Plus d'argent pour les cantons

La BNS pourra verser un dividende de 15 francs par action, «ce qui correspond au maximum prévu par la loi», a souligné l'institut d'émission. Ce dernier pourra aussi verser au total 2 milliards à la Confédération et aux cantons, pour un tiers au premier et deux tiers aux seconds.

La banque centrale a laissé entrevoir d'autres versements. «Le niveau élevé de la réserve pour distributions futures permet à la Banque nationale d'augmenter, dans une mesure limitée et dans le respect des principes habituels, les montants qu'elle versera à la Confédération et aux cantons au titre des exercices 2019 et 2020», a-t-elle souligné sans préciser les montants potentiels à distribuer.

Les résultats détaillés seront présentés le 2 mars. (ats/nxp)