La Suisse attire moins les multinationales

La Suisse a perdu de son attractivité auprès des multinationales. Telle est la conclusion d'une étude intitulée «Suisse, réveille-toi», menée auprès de plus de 120 directeurs généraux par la société d’audit McKinsey et la Chambre de commerce Suisse-États-Unis, aidées d’economiesuisse et de SwissHoldings.

«Le Matin Dimanche» et la «NZZ am Sonntag» en ont obtenu une copie. «Alors que la Suisse était, il y a vingt ans, le premier choix pour 50% des multinationales qui décidaient d’installer leur siège social en Europe, elle a reculé au troisième rang, sa part de marché étant passée de 27% en 2009-2013 à 19% en 2014-2018», écrivent les auteurs de l'étude. Les 1er et 2e rangs sont désormais occupés par les Pays-Bas et l'Irlande.

Les premières raisons invoquées par les CEO ne sont pas liées à la fiscalité mais au manque de disponibilité de talents et au faible quota de permis de travail accordé à la main-d’œuvre en provenance de pays tiers.

Jusqu'à présent, l'ancrage de la Suisse dans le marché intérieur européen était un «facteur fixe», relève aussi la «NZZ am Sonntag», aujourd'hui les relations avec l'UE ne sont plus indubitables. Cette situation est évidemment «prise en compte par les entreprises avant une quelconque implantation», notent les auteurs de l'étude. (ATS/nxp)