La Suisse fait le forcing pour l’accord avec Washington

La Suisse rêve d’un traité commercial bilatéral avec les États-Unis. Une délégation du lobby helvétique Avenir Suisse a passé trois jours à Washington cette semaine pour plaider en faveur d’un tel accord. Jacques Pitteloud, l’ambassadeur de Suisse aux États-Unis, a appuyé ce message mardi lors d’une conférence à la Heritage Foundation, un influent lobby conservateur à Washington. «C’est un fruit à notre portée», a affirmé le diplomate helvétique à propos d’un accord de libre-échange entre la Suisse et les États-Unis. «Attrapons-le!»

La conviction suisse sur la possibilité d’ouvrir à court terme des négociations avec une administration Trump obnubilée par sa bataille commerciale avec la Chine et déterminée à trouver un accord bilatéral avec la Grande-Bretagne lorsque celle-ci aura quitté l’UE n’est pas partagée par tous à Washington. Au fil des rencontres, la délégation helvétique a été plutôt confrontée au scepticisme de la majorité de ses interlocuteurs.

Des obstacles

Bart Oosterveld, le directeur du programme sur le commerce et l’économie globale à l’Atlantic Council à Washington, a décrit les obstacles qui empêchent, selon lui, un tel traité entre la Suisse et les États-Unis: le protectionnisme de Donald Trump, le lien étroit à la Maison-Blanche entre les questions commerciales et la sécurité nationale des États-Unis et l’incapacité de la Maison-Blanche de finaliser un accord commercial.

Le nouveau traité de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada négocié par l’administration Trump n’a toujours pas été ratifié par le Congrès. Et la perspective d’une ratification en pleine campagne électorale complique les calculs politiques. «Les démocrates ne donneront pas une victoire [à Donald Trump], explique Bart Oosterveld. Il n’y a aucune chance que ça se produise cette année.» Pour l’expert de l’Atlantic Council, la volonté helvétique de négocier avec l’administration Trump dans le contexte actuel est comparable à «un gars maigrichon qui pénétrerait dans un ring de boxe».

William Reinsch, un expert au Center for Strategic and International Studies, estime pour sa part qu’un accord de libre-échange entre la Confédération et les États-Unis est à la fois une «bonne idée» et un «terrain miné». Le spectre des discussions avortées entre les deux pays en 2006 plane aussi sur la reprise potentielle des discussions. «Un accord qui ne prend pas en compte l’agriculture n’a aucune chance au Congrès», prévient-il.

Pour Patrick Dümmler, l’auteur d’une étude d’Avenir Suisse concluant qu’un accord de libre-échange serait mutuellement bénéfique pour Berne et Washington, la réponse aux difficiles questions agricoles passerait notamment par l’introduction de quotas sur les importations de viande de bœuf américaine. «Je sais qu’il y aura des problèmes pour conclure l’accord, mais au final les deux économies seraient gagnantes», dit-il avant d’assurer qu’il serait plus facile pour les États-Unis de conclure un accord commercial avec la Suisse qu’avec l’UE.

«Ce n’est pas dur», réagit William Reinsch en faisant référence aux tensions commerciales entre Bruxelles et Washington. Il rappelle néanmoins qu’un accord avec la Grande-Bretagne reste prioritaire pour l’administration Trump. «Mais cela dépendra du calendrier des autorités britanniques.» En d’autres termes, les perspectives de la Suisse sont liées, selon lui, au Brexit.

Produits de qualité

La délégation d’Avenir Suisse a trouvé un allié à Washington en la personne d’Anthony Kim. L’expert à la Heritage Foundation a plaidé mardi en faveur d’un traité de libre-échange entre la Suisse et les États-Unis. Il a notamment souligné qu’une vingtaine d’élus au Congrès ont récemment signé une lettre demandant à l’administration Trump d’ouvrir des négociations commerciales avec la Suisse. L’initiative émane du représentant Don Beyer, l’ancien ambassadeur des États-Unis en Suisse. Anthony Kim estime qu’un accord avec la Suisse s’inscrirait dans une logique différente de celle qui a guidé jusqu’ici la politique commerciale de l’administration Trump. «Le but n’est pas d’accroître le volume des marchés, précise-t-il. On parle ici de produits de grande qualité.»

Peter Grünenfelder, directeur d’Avenir Suisse, est reparti de Washington avec la conviction que la Maison-Blanche est plutôt favorable à un accord bilatéral avec la Suisse. «La question est de savoir combien de temps le processus va prendre», reconnaît-il néanmoins.