La Suisse manque de personnel qualifié

Banques Au niveau de l'emploi, le secteur financier représente 218'400 places de travail. Au final, 12% des recettes fiscales de l'Etat, des cantons et des villes, proviennent du secteur financier. Plus...

Suisse Entre août et septembre, les offres d'emplois publiées en Suisse ont bondi de 14,2% et de 19,8% en septembre sur un an. Plus...