«La Suisse saura répondre aux défis posés par l’IA»

Craignant qu’une grande partie de l’humanité soit «laminée» par l’intelligence artificielle, le médecin et entrepreneur français Laurent Alexandre s’est lancé dans une véritable croisade pour tenter de préparer le monde à cette première période de l’histoire humaine où le cerveau de l’homme sera concurrencé par une autre forme d’intelligence.

Jeudi dernier, peu avant une conférence donnée à la FER (Fédération des entreprises romandes - Genève), l’auteur du récent essai La guerre des intelligences nous a détaillé les défis globaux posés par le développement de l’intelligence artificielle (IA) ainsi que la capacité de la Suisse à y répondre. Entretien.

La semaine passée, l’entrepreneur Elon Musk (Tesla, SpaceX, Neuralink) répétait une nouvelle fois que l’intelligence artificielle serait plus dangereuse qu’une bombe nucléaire pour l’humanité… Partagez-vous son avis?

Je ne crois pas à la possibilité d’une IA forte et hostile telle que décrite par Elon Musk. En tout cas pas dans les 40 à 50 prochaines années. Je suis par contre très inquiet par notre manque de préparation tant sociale et politique face à l’émergence de ce qu’il faudra appeler les intelligences artificielles «faibles», soit des intelligences encore incapables de réfléchir par elles-mêmes.

Avec Internet ou Google, ces formes d’intelligence n’existent-elles pas depuis de nombreuses années?

Depuis 2012, nous sommes entrés dans une nouvelle ère avec l’arrivée du «deep learning» (ndlr: technique où la machine arrive à apprendre par elle-même). Jusqu’ici, cette vieille technologie des années 80 ne marchait pas par manque de puissance informatique et de données disponibles pour l’éduquer. Grâce aux géants américains et chinois du Net (ndlr: Google, Facebook, Amazon ou encore Alibaba et Baidu) et leurs récoltes colossales d’informations, ces deux problèmes ont pu être réglés.

Pourquoi estimez-vous que nous sommes mal préparés à cette nouvelle ère?

Sa rapidité pose problème et fait que le maître mot de cette révolution sera l’imprévisibilité. Même Sergey Brin, cofondateur de Google, déclarait en 2017 au Forum de Davos qu’il n’avait jamais imaginé que les IA puissent réussir à s’éduquer aussi vite. Cette situation nous plonge dans un paradoxe total. Au moment où nous entrons dans une ère des algorithmes capables de tout prévoir, leur possibilité hallucinante d’évolution génère une imprévisibilité immense. Il en sera de même d’un point de vue social et politique.

Difficile de se préparer à l’imprévisible?

Dans un monde qui s’annonce très complexe et concurrencé par une source d’intelligence capable de dépasser pour la première fois celle du cerveau humain, il est évident que notre regard se posera sur tous les gens sans compétences particulières et donc substituables par une IA. La question que nous allons devoir nous poser est simple: que faire de tous ceux qui vont se retrouver larguer par les extraordinaires capacités apportées par cette technologie?

Vous aimez effectivement parler d’un monde du travail «écrabouillé» par les IA…

Parmi les millions de nouveaux emplois qui vont être créés, beaucoup nécessiteront des capacités cognitives fortes. Un véritable âge d’or pour les innovateurs. Par contre, pour les personnes ayant peu de facultés intellectuelles et peinant à réfléchir de manière transdisciplinaire, le monde de demain sera très difficile. Prenez l’exemple des millions de chauffeurs routiers. Face aux camions autonomes, leur reconversion s’annonce très compliquée.

Comment positionnez-vous la Suisse dans ce scénario?

Dans un monde divisé entre les grands largués du «big data» et ceux qui sauront en tirer profit, la Suisse est avec Singapour le pays le mieux positionné au monde pour tirer son épingle du jeu et répondre aux défis posés par l’émergence de l’IA.

Pour quelles raisons devrions-nous mieux nous en sortir?

Bénéficiant de finances saines et d’une économie en pleine forme, comptant très peu de chômeurs et de laissés-pour-compte, la Suisse dispose de bases bien meilleures pour encaisser le choc de l’IA et réussir à intégrer les personnes les moins douées.

Que pensez-vous de notre système d’apprentissage aujourd’hui très spécialisé et donc peu transdisciplinaire?

L’apprentissage suisse est une petite merveille, un système extraordinaire en comparaison de celui de la France. Maintenant, dans la décennie à venir, il faudra l’adapter. De la formation ultraspécialisée proposée actuellement par cette voie professionnelle, il faudra que l’apprentissage suisse revienne vers une forme d’enseignement multidisciplinaire et transversale pour permettre aux jeunes de développer des compétences complémentaires à celles apportées par les IA.

In fine, plus qu’une guerre entre l’IA et l’homme, la guerre des intelligences que vous prédisez se situera sur un plan purement humain…

La révolution est au coin de la rue et s’illustre déjà par la montée des populismes dans de nombreux pays. Parmi les scénarios possibles, il y a celui de Yuval Noah Harari et son «Homo deus» évinçant un Homo sapiens devenu inutile. Que faudra-t-il faire ensuite: se contenter de verser aux personnes larguées un revenu universel et les laisser se vautrer devant des émissions de télé-réalité ou au contraire chercher à doper leur intelligence par des méthodes d’enseignement qui n’existent pas encore ou par l’implantation de puces dans le cerveau – comme l’imaginent Elon Musk et les apprentis sorciers de sa start-up Neuralink?

Pourriez-vous accepter d’augmenter l’intelligence de vos enfants à l’aide de telles puces?

En tant que neurobiologiste, je suis contre. Mais dans l'hypothèse où des pays opteraient pour cette solution et afin d'éviter que mes enfants finissent par devenir les domestiques de ceux qui seront les prochains maîtres du monde, je serais obligé de revoir mon jugement.