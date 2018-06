La Suisse se rapproche peu à peu du demi-million de millionnaires

D’année en année, à la mi-juin, survient ce moment particulier où sont publiées diverses études sur l’évolution de la richesse dans le monde. C’est le cas notamment de Capgemini avec son dernier «World Wealth Report». Dans cette étude, on découvre que la Suisse compte désormais 389 200 millionnaires. En comparaison annuelle, ils seraient désormais 7% de plus. Ce nombre monte même à 466 000 ménages suisses millionnaires selon une analyse menée cette fois par les experts du Boston Consulting Group (ndlr: datant de l’été 2017).

Si les chiffres varient de l’une à l’autre suivant la méthode de calcul utilisée et surtout les avoirs pris en compte (les deux études ne tiennent pas compte de la résidence principale), une tendance de fond ressort toutefois: la Suisse reste un éternel et vaste réservoir de millionnaires.

En comparaison internationale et en valeur absolue, seuls six pays comptent plus de millionnaires que la Suisse, d’après Capgemini: les États-Unis (5,28 millions), le Japon (3,16 millions), l’Allemagne (1,37 million), la Chine (1,26 million), la France ( 629 000 ) et le Royaume-Uni ( 575 000 ). Mais proportionnellement à sa population, la Suisse arrive largement en tête, avec un habitant sur vingt détenant un patrimoine d’au moins 1 million de francs.

En plus de la bonne conjoncture économique, les grandes fortunes ont très nettement su tirer profit des excellentes performances boursières survenues ces derniers mois. Selon l’étude de Capgemini, sur un plan international et pas seulement helvétique, «le produit des placements du patrimoine confié à des gestionnaires de fortune par les millionnaires s’est accru de 27,4%».

Nouveau record mondial

Pour la sixième année consécutive, les riches sont donc toujours plus riches, à tel point qu’un nouveau record mondial de fortune cumulée a été atteint avec 70 000 milliards de dollars ( 69 491 milliards de francs) répartis entre 18,1 millions personnes. À noter que pour la grande partie de cette population fortunée, les avoirs ne dépassent pas les 5 millions de dollars.

Le nombre des milliardaires a logiquement suivi le même trend. Selon la toute dernière édition du Wealth-X Billionaire Census, un nouveau record a même été établi en 2017 avec 2754 grandes fortunes dont la richesse cumulée représente désormais 12% du PIB mondial. Après une petite baisse en 2016 – la faute à des marchés plus volatils –, la population des super-riches a ainsi bondi de 15%.

Une Suisse compétitive

Pour revenir à la Suisse, les perspectives semblent prometteuses pour 2018, comme l’illustre le dernier classement de l’IMD sur la compétitivité numérique des États. Paru mardi, celui-ci propulse notre pays à la 5e place (contre la 8e place un an plus tôt), derrière les États-Unis, Singapour, la Suède et le Danemark. La Suisse est ainsi de mieux en mieux positionnée dans une branche de l’économie qui s’annonce incontournable au cours des années à venir. (24 heures)