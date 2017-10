La Suva se félicite de son programme de réinsertion

Le nouveau programme de réinsertion de la Suva, destiné aux personnes accidentées, a permis à la Caisse nationale d'assurance accident d'économiser 10 millions de francs sous forme de rentes. Par répercussion, elle a ainsi pu baisser d'un montant équivalent le total des primes versées par les employeurs.

La Suva avait introduit son programme de réinsertion en septembre 2016, suite à un projet pilote concluant. Selon ce nouveau système d'incitation, l'assureur couvre les frais que l'employeur doit payer pour réinsérer un employé accidenté et ce, jusqu'à un montant de 20'000 francs. Si la réinsertion est couronnée de succès, la Suva verse une récompense de 20'000 francs à l'entreprise.

Trente-quatre réinsertions

De cette manière, 34 personnes accidentées, âgées de 27 à 65 ans, ont été réinsérées dans la vie professionnelle au cours des 13 derniers mois, indique la Suva mardi. Leurs employeurs ont été récompensés d'un montant total de 560'000 francs.

En 2017, la Suva a pu faire l'économie de 10 millions de francs, à raison de 349'000 francs par rente à vie, en moyenne. Parmi les 34 personnes réinsérées, 15 travaillent dans la construction, 19 dans l'industrie ou l'artisanat, précise la Suva. Et d'ajouter que l'automatisation et la transition numérique dans le monde du travail rendent plus difficile la réinsertion de personnes accidentées. (ats/nxp)