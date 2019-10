La chimie et la pharma ont dopé les exportations

Les exportations suisses ont progressé en septembre, à la faveur de l'essor des activités chimiques et pharmaceutiques. La balance commerciale a clôturé sur un excédent de 2,9 milliards de francs, a indiqué l'Administration fédérale des douanes (AFD) jeudi.

Les exportations se sont inscrites en hausse de 8,2%, à 20,28 milliards en septembre en valeur nominale et en termes désaisonnalisés. De leur côté, les importations ont reculé de 1,4% à 17,40 milliards.

En valeur réelle, soit corrigée de l'évolution des prix, les exportations ont progressé de 2,5% en septembre tandis que les importations ont reculé de 1,3%, précise le communiqué de l'AFD.

Par secteur, la chimie et la pharmacie ont profité d'une hausse de 18% de leurs ventes à l'étranger, en terme nominal ( 8% en terme réel), portées par les médicaments et les principes actifs. La bijouterie, les métaux et le textile ont également profité d'une hausse des ventes à l'étranger alors que l'évolution des autres secteurs s'est révélée plutôt négative.

Grâce au solide mois de septembre, les exportations se sont inscrites en hausse au troisième trimestre, atteignant 58,71 milliards ( 0,9%). L'Amérique du Nord et dans une moindre mesure l'Asie, ont soutenu les exportations. Les ventes vers l'Europe ont essuyé un repli.

Les exportations horlogères ont accéléré

Les exportations horlogères suisses ont connu une nette hausse au mois septembre. Elles ont bondi de 10,2% sur un an à 1,82 milliard de francs, selon les chiffres publiés jeudi par l'Administration fédérale des douanes (AFD).

De janvier à septembre, les envois à l'étranger de l'industrie horlogère ont pris 2,8% à 15,9 milliards de francs. (ats/nxp)