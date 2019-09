La désaffection d'un diesel honni s'amplifie

Le déclin des ventes de véhicule diesel se poursuit en Suisse, à un rythme cependant plus régulier que la dégringolade observée dans les pays voisins. Entre janvier et fin août, un peu plus de 54'000 véhicules roulant au gasoil ont trouvé preneur, soit 13% que l'an dernier sur la même période. La confirmation de cette tendance sur le mois de septembre par Auto-suisse est attendue dans les prochains jours.

Réaction avec retard au «dieselgate»…

La baisse des ventes avait suivi le scandale du «dieselgate» – le bidouillage par Volkswagen des niveaux d'oxyde d'azote rejetés par ses moteurs – en septembre 2015, avec un temps de retard. L'année suivante, le nombre de véhicules diesel écoulés restait encore proche de ses records – près de 125'000 véhicules, soit pratiquement 40% du marché helvétique.

La désaffection a réellement commencé en 2017 avant de s'amplifier en 2018 – des mois durant lesquelles les ventes ont plongé de 20%. Cette année, ces motorisations équipent encore une voiture vendue sur quatre. Si les flottes de véhicules offerts en «leasing» aident à absorber les diesels sortant des lignes de production des grandes marques, les particuliers soupesant l'acquisition d'un véhicule pour dix ans redoutent un effondrement de sa valeur de revente à long terme… alors qu'elle avait longtemps été supérieure à celles des modèles roulant à l'essence.

… à l'image de la conversion au «gasoil» dans les années 90

En Suisse, le phénomène est d'autant plus instructif qu'il n'est pas «brouillé» par la fin de décennies de subvention de ce carburant – ou par des contrôles anti-pollution rendus beaucoup plus drastiques cette année – comme c'est le cas en France. Durant deux décennies, les automobilistes helvétiques avaient été attirés progressivement par les économies de carburant – mais aussi par les performances en conditions de conduite «réelles» – offertes par ces moteurs dont les marques européennes avaient fait leur carte maîtresse face à la concurrence nord-américaine et asiatique.

Cet engouement avait pris plus lentement que dans les autres pays européens. Ainsi, au milieu des années 90, alors que les Peugeot, Mercedes, Fiat – et bien sûr l'ensemble des marques de la galaxie Volkswagen – avaient tous déployé leurs moteurs diesels modernes à injection directe, ces derniers ne parvenaient encore pas à convaincre plus de 11% des acheteurs en Suisse. À titre de comparaison, aujourd'hui, les véhicules électriques rechargeables représentent environ 4% des ventes.

La France, qui a longtemps mérité le titre de fille aînée du gazole – en 2011 c'était le carburant de près des trois quarts des véhicules vendus – a connu un basculement autrement plus dramatique. En 2017, pour la première fois depuis le début du siècle, les véhicules siglés TDI, DCi et autre CDI ont représenté moins d'un véhicule vendu sur deux. L'an dernier un nouveau palier a été franchi, les diesels équipant moins de 40% des nouveaux véhicules mis en circulation.