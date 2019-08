La guerre commerciale avec Pékin s'embourbe

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il relevait le montant des droits de douane américains sur les produits chinois importés aux Etats-Unis, en représailles aux annonces de Pékin. La Chine veut également imposer de nouveaux droits de douane.

Dans des tweets, le président américain indique que Washington relève à partir du 1er octobre les tarifs douaniers de 25% à 30% sur 250 milliards de dollars de marchandises chinoises. En outre, les 300 milliards de dollars d'importations restantes en provenance de Chine seront taxées à hauteur de 15% au lieu de 10% à partir du 1er septembre.

...Additionally, the remaining 300 BILLION DOLLARS of goods and products from China, that was being taxed from September 1st at 10%, will now be taxed at 15%. Thank you for your attention to this matter!