La lumière de nos écrans peut mener au burn-out

Quatre solutions pour améliorer le sommeil



1/La technologie haut de gamme



Difficile de bannir les LED car il n’y a aucune solution alternative bon marché. Seule la solution des appareils OLED, souvent haut de gamme, semble être une solution viable pour l’avenir car elle procure un excellent contraste sans nécessiter une forte intensité. S’il n’est guère possible d’influer sur le choix de l’écran, il convient de modifier manuellement les réglages colorimétriques. Il s’agit de privilégier les teintes chaudes entre le rouge et le jaune. Il faut bien entendu que l’écran soit de qualité suffisante. Par ailleurs, nombre d’appareils, ordinateurs portables ou smartphones, ne permettent pas le réglage des couleurs.





2/Les logiciels





Des solutions existent via des logiciels (par exemple justgetflux). Cela modifiera la colorimétrie de votre écran en fonction de l’heure : en fin de journée, les couleurs changeront pour vous et vous permettront un meilleur endormissement par exemple.





3/Les lunettes spéciales



Pour aller encore plus loin dans la prévention, l’on pourra recourir à des lunettes anti lumière bleue. Les « gamers », ces jeunes qui passent des heures et des heures à jouer en ligne, connaissent bien ces lunettes à teinte jaune. Et si vous ne voulez pas voir le monde en jaune, des modèles qui altèrent un peu moins les couleurs existent aussi. Cette semaine, le rapport de l’agence française de sécurité sanitaire relève pourtant que l’efficacité de ces verres traités reste encore « très partielle ».





4/ La politique



L’Office fédéral de l’environnement reconnaît que « la surabondance de lumière peut avoir des conséquences négatives sur l’être humain et la diversité des espèces. » La Confédération souhaite s’engager pour une limitation des émissions lumineuses superflues. Certaines villes romandes ont pris les devants. Val-de-Ruz (NE) devrait être la première commune, en 2019, à arrêter ses éclairages publics la nuit. À Lausanne comme à Genève, on a mis en place un « plan lumières ». L’idée est de différencier les zones par mobilité et teintes de couleurs. Yverdon fait appel, dans certains quartiers, à l’éclairage dynamique. La ville vaudoise veut devenir une «smart city » via un réseau de capteurs sur lampadaires.