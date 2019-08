La monnaie chinoise au plus bas depuis 2010

La devise chinoise dévissait lundi face au billet vert, franchissant le seuil symbolique de 7 yuans pour un dollar, au plus bas depuis 9 ans, en plein regain de tensions sur le front de la guerre commerciale avec Washington.

Sur le marché offshore, le yuan s'échangeait peu avant 10H00 locales (02H00 GMT) à 7,0203 pour un dollar, en repli de 1,15% par rapport à vendredi, son niveau le plus faible depuis 2010.

La monnaie de Pékin n'est pas entièrement convertible et la banque centrale chinoise fixe chaque jour un taux pivot, qui s'inscrivait lundi à 6,9225 pour un dollar, en repli de 0,33% par rapport à vendredi. Mais les marchés jouaient la monnaie chinoise à la baisse, la faisant tomber jusqu'à près de 7,11 pour un dollar avant un redressement.

Guerre commerciale

Le président Donald Trump a fréquemment accusé par le passé Pékin de dévaluer artificiellement sa monnaie afin de soutenir ses exportations.

La Chine et les Etats-Unis sont engagés depuis plus d'un an dans un bras de fer commercial qui s'est traduit par l'imposition réciproque de droits de douane punitifs sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels. Une baisse du yuan favorise les exportations chinoises et atténuerait l'impact de la hausse des droits de douane américains sur les produits chinois.

Donald Trump a relancé jeudi la guerre commerciale contre Pékin, en annonçant son intention d'étendre des droits de douane supplémentaires à la quasi-totalité des importations en provenance de Chine à compter du 1er septembre. Cela concerne 300 milliards de dollars d'exportations chinoises, jusque-là épargnées par les droits de douane supplémentaires, qui seront surtaxées à hauteur de 10%. Donald Trump a prévenu qu'il pourrait augmenter ces surtaxes si Pékin n'acceptait pas les exigences américaines, évoquant la possibilité d'aller «bien au-delà de 25%». (afp/nxp)