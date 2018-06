La pub sans petites lettres? L’idée agace les défenseurs des consommateurs

Le Conseil des États se prononce aujourd’hui sur une motion de Filippo Lombardi, sénateur démocrate-chrétien tessinois. Le texte vise à simplifier l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP) et concerne les informations obligatoires détaillant une offre publicitaire. Par exemple, les indications en petits caractères détaillant une offre de téléphonie mobile disparaîtraient du support publicitaire (en magasin ou sur un flyer) et ne seraient consultables qu’en ligne.

Filippo Lombardi estime que les dispositions détaillées concernant les offres publicitaires édictées par le Conseil fédéral sont devenues très complexes. Pour illustrer ses propos, le sénateur écrit que «le Secrétariat d’État à l’économie a publié plus de vingt guides pratiques concernant l’application de l’OIP. Dans le travail quotidien des annonceurs et des agences de publicité, les indications sont difficiles à comprendre et à gérer.» La solution? «Les informations nécessaires pourront être consultées en ligne.» Par ailleurs, le dépositaire de la motion se demande «s’il est vraiment utile au consommateur que sur chaque support publicitaire (chaque affiche, chaque annonce, chaque spot) figurent tous les détails, souvent forts compliqués, qui sont actuellement exigés».

Filippo Lombardi mentionne le Tribunal fédéral et sa jurisprudence qui «ont établi un bon principe général: il faut que les indications publicitaires soient compréhensibles au destinataire moyen».

«S’informer en ligne»

S’appuyant sur l’utilisation toujours plus répandue du Web, Filippo Lombardi affirme que la «société numérique d’aujourd’hui est habituée à s’informer en ligne» et que les «smartphones ont accès partout à Internet». Il ajoute: «L’avantage pour le consommateur est de ne plus être confronté à une multiplicité de textes illisibles sur chaque support publicitaire, mais de trouver tout ce qui peut l’intéresser sur un support unique, en ligne, facilement compréhensible et qui peut être mis à jour immédiatement si besoin.»

La Migros a pris position en faveur de la motion. «Lors des achats, de plus en plus de consommateurs et consommatrices utilisent leur téléphone et comparent ainsi les prix. Cela a donc du sens qu’à l’avenir, des informations supplémentaires soient également disponibles sur Internet.»

Et que feront les personnes qui ne possèdent pas de smartphone? «A aucun moment Migros ne prévoit de mettre toutes les informations à disposition uniquement sur Internet. Les informations importantes et celles exigées par la loi seront évidemment toujours visibles sur l’emballage. Celui ou celle qui ne possède pas de smartphone pourra toujours se tourner vers le service client, le personnel ou encore la M-Infoline», explique le service de la Migros.

La FRC rejette la motion

Très critique, la Fédération romande des consommateurs (FRC) rejette la motion, «qui va à l’encontre des besoins et intérêts des consommateurs». Robin Eymann, responsable de la politique économique à la FRC, précise: «Je peux comprendre que la législation soit compliquée, mais c’est le prix à payer pour les commerçants afin que le consommateur soit bien informé et ne soit pas trompé.» En outre, exiger des clients de se renseigner sur Internet n’est pas acceptable pour la FRC. «Tout le monde ne possède pas un smartphone», s’agace Robin Eymann.

De manière générale, la FRC appelle à plus de transparence. «Plutôt que de devoir aller sur Internet pour voir les exceptions en petits caractères, les entreprises feraient mieux de faire des offres suffisamment claires pour qu’il n’y ait pas besoin d’avoir de petits caractères», conclut Robin Eymann.

(24 heures)