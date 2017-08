La reine de l’immobilier étend son assise lémanique

Elle a commencé par faire du mannequinat, avant de gérer elle-même une agence de modèles. Mais c’est en se lançant dans l’immobilier qu’Anja Graf a trouvé le succès. La clé de sa réussite: louer des appartements meublés à des personnes de passage, hommes ou femmes d’affaires et expatriés en tête. Dix-sept ans après avoir fondé sa société Visionapartments, basée à Zurich, elle se trouve aujourd’hui à la tête d’un petit empire de plus de 1000 logements répartis entre Zurich, Lausanne, Berlin, Vienne ou Varsovie, où l’entrepreneuse a déménagé avec son ex-mari et ses enfants en 2009.

Se renforcer en Romandie

Anja Graf ne compte pas s’arrêter là. Sa firme, qui compte 200 employés, continue d’investir dans de la pierre, y compris sur l’arc lémanique. Le mois de septembre sera par exemple marqué par l’inauguration d’un ancien hôtel rénové de 101 chambres situé près de la gare de Vevey, non loin des multinationales Nestlé ou Merck. Puis, en octobre, ce sera au tour d’un immeuble de 60 appartements à Saint-Sulpice, près du campus universitaire lausannois. Dans la capitale vaudoise, la société compte déjà 120 appartements, notamment ceux de la Tour Caroline, bien connue des Lausannois. Anja Graf l’a rebaptisée Shanelle, du nom de sa fille.

Et à Genève? «Rien. Malgré tous nos efforts depuis plusieurs années, nous n’arrivons pas à nous implanter. J’ai l’impression que nous ne sommes pas les bienvenus. Mais nous allons persévérer», affirme-t-elle. La détermination se lit dans le regard de la Zurichoise. Elle nous reçoit dans un salon pour clients importants de l’immeuble phare de sa société, au centre de Zurich. La décoration est soignée, plutôt luxueuse, comme celle des appartements à louer. «Le design est à mes yeux ce qu’il y a de plus important. J’ai toujours dit qu’il fallait que j’aie envie de vivre dans les logements que nous louons.» Voilà ce qui permet à sa société de se démarquer, selon elle.

D’ici à 2019, la firme aura mené à terme plusieurs projets de rénovations et d’acquisitions, gonflant son portefeuille de biens à 1800 logements. Elle a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de 35 millions de francs. «Notre objectif est de devenir une marque globale dans les trois prochaines années, le Hilton de la location temporaire en quelque sorte.»

Une reine outre-Sarine

Outre-Sarine, le parcours de cette mère de quatre enfants alimente les colonnes de la presse économique et people, qui la surnomment «la reine des appartements», «la princesse de l’immobilier».

Très jeune, Anja Graf a su ce qu’elle voulait faire: des affaires. «C’est mon talent», assure-t-elle. Celui-ci s’est exprimé tôt. A 12 ans, l’adolescente convainc son père, patron de Kaba, d’optimiser l’espace dans l’étable familiale afin de pouvoir louer la surface disponible à d’autres propriétaires de chevaux; elle empoche au passage le loyer. «Mon père me voyait avocate, car je n’étais jamais à court d’arguments», sourit-elle.

A 19 ans, elle fait fi des objections parentales pour arrêter ses études gymnasiales et se concentrer sur l’agence de mannequins qu’elle gère avec des amis. Elle quitte le domicile familial. Et écrit le prologue de sa réussite: éprouvant toutes les peines à trouver des appartements meublés pour loger ses modèles, elle finit par acheter, grâce à un emprunt bancaire, l’étage d’un ancien garage qu’elle transforme en quinze chambres meublées. «J’ai commencé à recevoir des demandes de personnes et entreprises intéressées. Mes appartements étaient plus demandés que mes mannequins. J’ai compris le potentiel. A l’époque, ce n’était pas répandu en Suisse comme modèle d’affaires. Comme l’agence n’était pas aussi profitable, je me suis lancée.» Son père lui prête 1 million de francs pour concrétiser cette «vision». «Nous nous sommes construits avec cette somme. Nous n’avons jamais fait appel à des investisseurs tiers.»

Envie de philanthropie

Anja Graf a alors 21 ans. Cette précocité, l’envie d’aller le plus vite possible, s’explique aussi par la volonté d’échapper, dit-elle, au piège qui se dresse sur le parcours de beaucoup de femmes. «Entre 30 et 40 ans, au moment où une carrière décolle, celles-ci sont obligées de tout mettre entre parenthèses si elles veulent avoir un enfant.» Anja Graf n’a pas eu à faire ce choix. Dans son couple, c’est son nouveau mari qui officie comme homme au foyer, s’occupant de leur fils de 4 ans. «C’est l’arrangement qui a été conclu.» Son ancien époux s’occupe de leurs trois adolescents. Grâce une organisation rigoureuse, ce modèle familial fonctionne. «La semaine, je suis en déplacement. Mais quand je rentre à la maison, je consacre tout mon temps à mes enfants.»

Femme d’affaires, mère de famille, Anja Graf compte bientôt ajouter une corde à son arc. Dans cinq à dix ans, elle envisage de se retirer de l’opérationnel pour faire de la philanthropie. «Cela pourrait concerner le logement abordable ou apporter une aide aux mères célibataires. Beaucoup n’ont pas ma chance.» (24 heures)