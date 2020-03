La réponse économique au coronavirus rassure

L’effet du coronavirus ne va pas durer

Sans surprise, l’épidémie de coronavirus touchera l’économie suisse. La croissance va fléchir ces prochains mois en raison de la crise sanitaire, analysent les économistes de l’institut BAK. Pour 2020, les prévisions de croissance ont été réduites de 1,5% à 1,3%.



Au premier trimestre , l’économie devrait avancer de seulement 0,2%, et une stagnation est même attendue pour le deuxième. Mais la suite devrait être meilleure. «Si le premier trimestre et le début du second seront perturbés, on va ensuite revenir au niveau de croissance qui était attendu avant la crise, relève Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier. Ce sera un peu mieux qu’en Europe, mais un peu moins bien qu’aux États-Unis.» Ce dernier ajoute: «C’est un peu comme si une tempête de neige touchait lepays pendant quelques mois. Après la crise, on passe à autre chose.»



À court terme, le coronavirus va toucher les chaînes de production mondiales, ce qui pénalise les PME exportatrices suisses. Le secteur du tourisme est également affecté, alors que l’annulation d’événements de poids, sportifs notamment, va aussi peser sur la croissance. Pour 2021, le ciel devrait même se dégager . L’institut bâlois a ainsi relevé ses attentes, prédisant une progression du PIB de 1,4%, contre 1,3% précédemment. N.P.