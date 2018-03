La reprise de Goldbach par Tamedia se précise

La reprise de Goldbach Group par Tamedia progresse. A l'issue de son offre publique d'achat (OPA), lundi, le groupe de médias zurichois détenait 89,48% des actions de son voisin spécialisé dans la commercialisation d'espaces publicitaires. Un délai supplémentaire courant du 27 mars au 11 avril est prévu.

L'OPA de Tamedia sur GoldbachGroup a été lancée le 22 décembre dernier, rappelle mercredi l'éditeur historique du quotidien zurichois Tages-Anzeiger et propriétaire des titres romands 20 minutes, Le Matin, 24 Heures et La Tribune de Genève, entre autres. Selon un résultat provisoire, les actionnaires de Goldbach lui ont déjà cédé 5,63 millions d'actions au prix prévu de 35,5 francs l'unité.

Transaction à 216 millions

Portant sur l'ensemble des quelque 6 millions de titres Goldbach, la transaction se monte au total à 216 millions de francs. A l'issue de l'opération, qui nécessite encore le feu vert de la Commission de la concurrence (COMCO), Tamedia prévoit de décoter les actions de l'entreprise établie à Küsnacht.

Au moment de l'annonce de l'OPA, Beat Curti et Veraison Sicav, les deux plus grands actionnaires de Goldbach avaient garanti à Tamedia l'acquisition de leurs actions. Beat Curti et les sociétés qu'il contrôle détenait au total 19,84% des titres (sans options) de Goldbach. La part de Veraison Sicav se montait à 19,09%.

Forte croissance

Premier éditeur helvétique, Tamedia contrôle plus de 50 médias et plates-formes numériques, atteignant une grande partie de la population suisse dans toutes les régions linguistiques. Le groupe a vu l'an dernier son bénéfice net s'envoler de 39,1% sur un an à 170,2 millions de francs, malgré des revenus en repli de 3%, à 974,2 millions.

Tamedia est également l'actionnaire principal de l'Agence Télégraphique Suisse (ATS), l'agence de presse nationale. Cette dernière connaît actuellement un grave conflit social remettant en cause son rôle dans le paysage médiatique helvétique.

Position dominante

Le groupe Goldbach dispose pour sa part d'une position dominante dans la distribution publicitaire pour les médias électroniques. Au sein de Tamedia, l'entreprise, qui emploie près de 340 personnes en Suisse, en Allemagne et en Autriche, continuera à exister en tant que société de distribution intégrée.

Goldbach Group a bouclé une année record en 2017, dégageant un bénéfice net de 11,8 millions de francs, soit 34% de plus qu'un an auparavant. Malgré un marché difficile pour la publicité, les revenus ont crû de 3,2% en comparaison annuelle, à 512 millions de francs. (ats/nxp)