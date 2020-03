La «start-up nation» se dit oubliée par les plans d’aide

Des entrepreneurs face à la crise virale

Les résultats préliminaires d’un sondage réalisé par Venturelab auprès de plus de 400 créateurs de start-up montrent que sept sur dix estiment que le système de «prêts corona» n’est pas adapté.



Chez CREAL, qui planche sur une technologie de réalité virtuelle installée sur des lunettes, le fondateur, Tomas Sluka, reconnaît «avoir été extrêmement chanceux de lever des fonds juste avant la pandémie». Il «ne prévoit cependant pas de demander une aide publique exceptionnelle», mais se penche sur ces mécanismes, «au cas où».



«On peut craindre que la recherche de fonds, après la fin de la crise actuelle, soit rendue beaucoup plus difficile», admettent de leur côté Thomas et Alexis Steinmann, fondateurs de Tomplay, application offrant des partitions musicales digitales.



«Notre situation financière reste solide», répond de son côté la société fintech zurichoise Yova. Plutôt que d’éventuels soutiens étatiques, son cofondateur, Erik Gloerfeld, évoque les initiatives remontant de la scène start-up elle-même. À commencer par Versusvirus.ch, hackathon virtuel lancé par la société Impact Hub. Se déroulant du 3 au 5 avril sous le haut patronage de plusieurs ministères, ce vaste concours vise à mobiliser l’intelligence collective de chercheurs et d’experts, pour trouver des solutions face au virus; dans des domaines allant de la protection des groupes à risque à la prévention de la propagation, en passant par le travail à domicile.



