Le Forum de l’économie a trouvé les pilotes du chaos

Devant un parterre de plusieurs centaines de chefs d’entreprise et de personnalités économiques, Philippe Leuba l’a répété mercredi à la salle Métropole de Lausanne: hormis quelques cas d’entreprises en difficultés ou qui licencient et les incertitudes générées tant par Trump que par la météo chaotique, «tous les feux sont au vert pour l’économie vaudoise». C’est donc assis sur un nuage que les invités du 26e Forum de l’économie vaudoise ont pu écouter quatre orateurs exposer leur stratégie sur le thème «Piloter le chaos». Un événement mis en scène avec un avion en pleine tempête volant de Londres-Heathrow à la Blécherette!

Pour Éric Vauthey, le directeur de la Salle des marchés de la BCV (elle occupe 80 personnes, dont 20 cambistes), le «chaos» sur les marchés financiers peut être illustré par la faillite, il y a dix ans, de la Banque Lehman Brothers, laquelle avait provoqué une crise financière planétaire. Mais il a choisi de parler de la fin du taux plancher de l’euro face au franc suisse annoncée par un communiqué de la Banque nationale suisse à 10 h 31, le 15 janvier 2015. Dans un marché alors très peu volatil, l’envolée du franc a suscité un vent de panique que les outils informatiques – ils gèrent les opérations et les risques en fonction de leurs algorithmes, fixant le prix final –, ont été incapables d’enrayer.

Car ils n’étaient pas programmés pour une telle situation et ils ont continué à traiter les opérations comme si de rien n’était. «Nous sommes restés près de 20 minutes en apnée, sans réaction», raconte Éric Vauthey, parlant d’un risque de perte potentielle de 5 millions de francs. L’intervention de la BNS sera salvatrice, mais le directeur à la BCV en a tiré un constat implacable: «La machine peut être source de chaos.» Il est donc impératif d’établir un cadre prédéfini des risques, ce que le monde bancaire a appris à faire, de telles situations de haute volatilité s’étant multipliées.

Aléas au quotidien

Dans la vigne, le risque de chaos peut venir du ciel. «Nous sommes confrontés à ses aléas au quotidien», a expliqué Catherine Cruchon, du Domaine Henri Cruchon à Échichens. La pluie amène toute une série de maladies. Adepte de la biodynamie, la famille de vignerons travaille à renforcer les défenses naturelles de la plante par des techniques qui se rapprochent de l’homéopathie. Mais le risque existe aussi en cave lors de la vinification, notamment en cas d’utilisation d’une mauvaise levure amenant des «déviations aromatiques». Reste, selon Catherine Cruchon, que si diverses mesures peuvent être prises, dans la vigne comme en cave, chaque décision doit s’inscrire dans une vision à long terme du métier.

Magdi Batato, vice-président exécutif de Nestlé, a décrit les stratégies – de plus en plus unifiées – mises en place à l’échelle du groupe pour permettre au paquebot d’éviter les icebergs. Elles passent notamment par une ligne claire auprès des 323 000 employés dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie. Quant au professeur HES-SO Valais, Dominique Genoud, il a expliqué comment comprendre ce qui se passe dans le chaos et les phénomènes complexes – pas seulement du ciel – grâce aux innombrables données collectées et leur analyse par des algorithmes permettant de mieux prévenir les risques à l’avenir. (24 heures)