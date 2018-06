«Le Matin» papier disparaît après 125 ans

L'avenir du quotidien romand s'écrira désormais uniquement sous forme numérique.

Jusqu'à 41 personnes sont menacées dans leur emploi.

Le couperet est officiellement tombé, après des mois de rumeurs et des années de pertes financières: après 125 ans d'histoire(s), le quotidien payant le plus lu de Suisse romande va cesser de paraître le samedi 21 juillet. Il deviendra le premier quotidien suisse à faire le pas du tout numérique.

Cette restructuration impactera «au maximum 41 personnes, dont 24 dans la rédaction», a annoncé jeudi l'éditeur Tamedia. «Ce seront soit des licenciements, soit des réductions du temps de travail», a expliqué Patrick Matthey, responsable de la communication pour la Suisse romande. Le Sport-Center, agence interne de Tamedia pour le sport, sera aussi touché.

Patrick Matthey ne donne pas de détails pour l'instant. «Une procédure de consultation vient d'être lancée. Nous donnerons des chiffres lorsque nous serons au bout du processus», a-t-il ajouté.

Rédaction de 15 personnes

Le Matin continuera avec une rédaction d'environ 15 personnes qui collaborera étroitement avec le Sport-Center et le Newsexpress de Tamedia, ainsi que le réseau du gratuit 20 Minutes. Les collaborateurs sont appelés à postuler pour la nouvelle rédaction numérique du Matin.

Le rédacteur en chef actuel s'en va. Sur les réseaux sociaux, Grégoire Nappey explique qu'il «n'a pas souhaité conduire ce projet» pour être «cohérent avec ses convictions». Il assurera jusqu'au 21 juillet la transition avec Laurent Siebenmann, qui sera le nouveau rédacteur en chef du Matin online. Ce dernier a débuté sa carrière dans les radios privées en Suisse romande. Il a rejoint la rédaction du Matin en février 2015.

Pertes financières

Les pertes financières auront eu raison de l'édition papier du journal de boulevard.

«Nous enregistrons des pertes importantes depuis plus de 20 ans. Et elles ont augmenté ces dernières années», a expliqué Patrick Matthey. En 2017, la marque a perdu 6,3 millions de francs, et près de 34 millions au cours des dix dernières années.

Le matin.ch sera un produit 100% gratuit, a assuré M. Matthey. Le média devra tirer l'entier de ses revenus de la publicité, a-t-il précisé. Le modèle économique a été analysé et jugé viable.

Si Tamedia opte pour le tout numérique, c'est que «le mode de consommation des lecteurs a changé», a ajouté le porte-parole. «Cette décision est douloureuse pour les collègues, mais c'était pour nous une évidence de basculer le journal sur le numérique», a-t-il ajouté.

Moins de lecteurs

Le lectorat du quotidien - imprimé à près de 38'000 exemplaires pour 218'000 lecteurs- s'érodait année après année. Le quotidien orange a perdu plus de 80'000 lecteurs en dix ans sous l'effet notamment de la concurrence des gratuits 20 minutes et Le Matin bleu, ce dernier ayant lui-même disparu en 2009. Quant aux revenus publicitaires, ils ont reculé de 42% en 10 ans.

Les collaboratrices et collaborateurs touchés seront mis au bénéfice de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan social. La direction a demandé à rencontrer dès vendredi la représentation des employés accompagnée du syndicat impressum, afin de démarrer la procédure de consultation. Le Matin Dimanche n'est pas affecté par l'abandon de la version imprimée du Matin.

(ats/nxp)