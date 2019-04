Le Sud reste en marge des autoroutes de l'e-commerce

Amazon, ton univers impitoyable

En matière de ventes en ligne, le Brésil est une planète à part. Contrairement aux États-Unis ou à l'Europe - dominés par un Amazon - une dizaine de «places de marché» se livrent une concurrence féroce pour conquérir ce marché de 14 milliards de dollars, dont l'activité devrait encore enfler de 15% cette année selon l'association E-commerce Brasil.



Arrivé en 2017, le géant américain du secteur doit ainsi ferrailler avec les Americanas.com, Walmart, MagazineLuiza et autres Netshoes, pour séduire ces 58 millions d'adeptes du shopping en ligne - presque uniquement via leur téléphone. «Cette concurrence les force à faire la différence en offrant de services - par exemple en proposant un crédit, 55 millions de Brésiliens ne disposant pas d'un compte bancaire», témoigne Caio Colagrande Castro, représentant E-commerce Brasil présent cette semaine au sommet de la CNUCED. Une autre spécificité de ce pays où même l'achat d'un T-shirt peut être réglé en plusieurs mensualités.



Accès direct vers l'Europe



Ronald Heinrichs a également fait le voyage à Genève. Patron d'une chaîne de magasins de meubles basé dans la petite ville de Rio Negrinho, au sud du pays, il semble représenter la caricature de la mondialisation telle qu'elle est rêvée dans la Silicon Valley. Depuis près de trois ans, sa fabrique de 80 employés exporte en Allemagne ou en France, grâce à la force de frappe de places de marchés comme Amazon. «Ce type de plateformes offre un levier irremplaçable pour une PME du Sud voulant conquérir le monde - peu de dépenses de publicité, aucun besoin d'un représentant en Europe… les ventes peuvent rapidement exploser, bien au-delà de celles que vous auriez pu atteindre avec vos seuls moyens», relate le responsable de Meu Movel de Madeira.



Rien n'est gratuit pourtant. Surtout dans l'espace numérique. Et le responsable de cet Interio à la brésilienne a vite été confronté au fonctionnement impitoyable du commerce en ligne. «Vendre sur ces places de marchés c'est comme construire un immeuble sur un terrain que vous louez», explique l'entrepreneur brésilien.



Les données, le pétrole du futur



Ce dernier relate la concurrence acharnée auxquels sont confrontés les différents fournisseurs pour voir leurs produits proposés en tête de rayon de la «buy box» d'Amazon. Sur le site, ils apparaissent alors quelques heures assortis du bouton «ajouter au panier» ou «acheter en un clic», via lequel se font les huit dixièmes de ventes du site; sortant ainsi du purgatoire «autres vendeurs sur Amazon», plus rarement visité par les acheteurs.



Qui décide? Des algorithmes qui scrutent en continu l'intérêt des acheteurs, l'attractivité des prix proposés, les volumes de ventes... «Toutes ces données vous échappent,vous recevez simplement un nom et une adresse de livraison», relate Ronald Heinrichs. Arrivé à ce niveau «vous entrez en concurrence avec des dizaines d'autres fournisseurs et pour rester dans la course vous devez baisser vos prix encore et encore, afin de faire du volume», relate le chef d'entreprise.



Pis, Amazon peut décider de devenir votre concurrent. «Le site analyse tout ce que vous faites et si cela marche vraiment bien, ils peuvent décider de lancer un produit équivalent, en marque propre, à un prix légèrement inférieur, sur la buy-box… ce qui peut balayer vos ventes en l'espace de quelques jours», prévient le patron brésilien. Comme le résume ce dernier, la plateforme «fixe les règles, juge si vous les suivez et peut soudain vous condamner sans prévenir», un système qu'il compare à «un régime dictatorial».



Seule échappatoire à ses yeux? Fabriquer ses produits - «vos chances de survie sont minces si vous n'êtes que revendeur» - et développer son propre site, sur lequel il vend sa gamme européenne Memomad. Aujourd'hui, l'entreprise basée dans l'État de Santa Catarina dit réaliser un tiers de ses ventes en direct. Question de survie.