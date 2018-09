Le baril de brut résiste aux pressions

La combinaison des tensions commerciales entre États-Unis et Chine, du risque de ralentissement des pays émergents et de la politique monétaire plus restrictive de la Fed avait exercé une pression importante sur la classe d’actifs ces derniers mois. Fin août, l’indice global BCOM baissait de presque 5% sur l’année, alors qu’il était gagnait 5% vers mi-mai. Mais les disparités entre secteurs ont été considérables.

Les métaux ont subi le gros du recul, pénalisés par leur dépendance aux marchés émergents et leur sensibilité au dollar. À l’inverse, l’énergie a largement tiré son épingle du jeu et reste, à ce jour, le seul secteur à afficher une performance positive sur l’année. Si l’ensemble de la cote semble se reprendre dernièrement, l’énergie demeure le leader.

Le bon comportement de ce secteur s’est d’ailleurs accentué récemment: le baril de Brent flirte à nouveau avec les 80 dollars. Comme c’est souvent le cas, la hausse entraîne des discours plus optimistes et l’on évoque çà et là un possible objectif à 100 dollars ces six à douze prochains mois. Il est vrai que l’or noir a positivement surpris et s’est montré relativement immunisé face aux tensions qui ont touché les autres matières premières.

Un certain nombre d’éléments sont venus compenser les pressions baissières. Du côté des pays producteurs, le renouvellement des sanctions américaines à l’encontre de l’Iran menace une partie de la production, à laquelle vient s’ajouter une situation très perturbée au Venezuela. Les États-Unis peinent à compenser cette perte de production avec des infrastructures qui ne permettent pas d’accroître la production de manière suffisante. Une situation tendue du côté de l’offre qui, en cas de demande soutenue, pourrait continuer d’alimenter l’enthousiasme qui règne autour du pétrole.