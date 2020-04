Le baromètre économique du KOF chute lourdement

Le baromètre conjoncturel du KOF a chuté en avril à des niveaux inédits depuis la crise de la dette en 2009, soulignant que «l'économie suisse est en crise» en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus.

Cet indicateur, qui permet d'anticiper les attentes en matière d'évolution économique, a chuté sur un mois de 28,2 à 63,5 points en avril, a indiqué jeudi le centre de recherche conjoncturelles zurichois.

Baisse deux fois plus importantes qu'en 2015

Cette baisse est deux fois plus importante qu'en février 2015 après l'abandon du taux plancher et après la faillite en 2008 de la banque américaine Lehman Brothers qui avait sonné le départ de la crise financière.

La baisse du mois d'avril fait suite à un repli de 10,1 points en mars, a souligné le KOF dans un communiqué. Le repli pendant le mois sous revue est cependant conforme aux prévisions des analystes consultés par AWP, qui anticipaient un baromètre entre 55 et 70 points.

«Actuellement, presque tous les groupes d'indicateurs tirent le baromètre fortement vers le bas», ont précisé les économistes du KOF, notamment l'industrie manufacturière et les prestataires de services, mais aussi l'industrie hôtelière, la restauration, la demande extérieure, la construction, la consommation et les prestataires de services financiers et d'assurance. (ats/nxp)