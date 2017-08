Le bénéfice de Metall Zug grimpe de plus de 41%

Grâce à un meilleur résultat financier, le conglomérat industriel zougois Metall Zug a vu son bénéfice net augmenter sur un an de 41,4% à 33,8 millions de francs au 1er semestre. Au niveau opérationnel, un recul a toutefois été observé.

Le résultat d'exploitation s'est porté à 28,2 millions de francs au 1er semestre 2017, en baisse de 10,8% par rapport à la même période de l'an dernier. Le chiffre d'affaires brut n'a que légèrement augmenté ( 0,9%) à 445,4 millions, a indiqué lundi le groupe qui englobe le fabricant d'électroménager V-Zug.

Si les conditions du marché et monétaire ne changent pas, Metall Zug s'attend à un résultat d'exploitation de 94,1 millions de francs pour l'ensemble de l'année, soit en légère baisse par rapport à 2016. Le bon carnet de commandes de la mi-année va soutenir le second semestre, qui est plus élevé en général. (ats/nxp)