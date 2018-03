Le bénéfice de l'aéroport de Genève a été freiné

Le bénéfice net de l'aéroport de Genève a été freiné l'an dernier à 78,9 millions de francs, en recul de 2,4%. Le chiffre d'affaires progresse en revanche de 4,7% à près de 467 millions, a indiqué mardi Genève Aéroport.

L'investissement dans la rénovation des infrastructures a augmenté de 40% pour atteindre plus de 125 millions de francs, en excluant l'achat d'un bâtiment. Alors que la consultation sur le premier plan sectoriel (PSIA) concerté entre le canton et la Confédération pour l'aéroport vient de se terminer.

Période d'attente en baisse

Près de trois quarts de l'investissement a contribué à améliorer le passage des voyageurs en zone sécurisée. La période d'attente durant les périodes de forte affluence a notamment pu être réduite de 20 minutes. Genève Aéroport dit par ailleurs avoir consolidé sa planification des investissements d'ici à 2030 par un emprunt obligataire.

Et parmi le chiffre d'affaires, les recettes aéronautiques sont stables à environ 56% du total. En 2017, Genève était reliée à près de 150 destinations dans une cinquantaine de pays.

Charges de personnel en baisse

Malgré le franc fort, la fermeture de certaines zones de boutiques en raison de l'extension de celle des contrôles de sécurité ou encore le contexte lié au Brexit, l'importance des revenus non aéronautiques est semblable aussi à ceux de 2016.

Le résultat opérationnel avant intérêts et amortissements (EBITDA) s'étend de près de 5% à 173 millions de francs. Et le résultat d'exploitation progresse de plus de 6% à 93,7 millions.

Du côté des dépenses, les charges d'exploitation ont augmenté de plus de 4% à 293 millions de francs. Celles de personnel sont en légère baisse. Mais celles de fonctionnement ont en revanche progressé de plus de 10%. (ats/nxp)