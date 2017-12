Le bitcoin remonte après sa chute de vendredi

Le bitcoin poursuivait mardi sa reprise dans des échanges peu étoffés. La plus importante et la plus connue des cryptomonnaies a plongé à un moment de 30% vendredi pour toucher un creux à 11'159,93 dollars sur la plate-forme d'échange Bitstamp, basée au Luxembourg. Vers 08h30, elle avançait de 10,2%, à 15'330,01 dollars.

Le bitcoin a vu sa valeur multipliée par 20 depuis le début de l'année, passant de moins de 1000 dollars à 19'666 dollars sur Bitstamp et plus de 20'000 dollars sur d'autres plates-formes d'échange.

Si certains analystes et investisseurs estiment que la correction de la semaine dernière était naturelle après l'envolée qui l'a précédée, régulateurs de marché et banquiers centraux multiplient les mises en garde.

Bulle spéculative

Le président de l'Autorité israélienne de régulation des marchés financiers (ISA) a annoncé lundi qu'il proposerait d'interdire de cotation sur la Bourse de Tel Aviv les entreprises basées sur le bitcoin et d'autres monnaies numériques.

Le bitcoin, sur lequel il existe désormais des contrats à terme, ne représente pas une menace pour la stabilité financière, ont déclaré la semaine dernière des responsables monétaires et financiers britanniques et américains.

La France a dit de son côté qu'elle demanderait à la présidence du G20 d'organiser un débat au sommet d'avril 2018 sur la régulation du bitcoin, qualifié par ses détracteurs de bulle spéculative sur le point d'exploser. (ats/nxp)