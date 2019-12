Le bras de fer dangereux entre Berne et Swatch

Les plus confiants, les plus naïfs aussi sans doute, croyaient que la situation ne changerait jamais. Depuis octobre 2013, un accord à l’amiable entre la Commission de la concurrence (Comco) et le Swatch Group stipulait que ce dernier, via sa filiale ETA, était dans l’obligation de fournir des mouvements mécaniques à toutes les entreprises horlogères qui lui passeraient commande. À l’époque, ETA est l’acteur dominant de ce marché, assurant jusqu’à 85% des volumes. La Comco concède alors que le groupe devra continuer de livrer à l’extérieur de son périmètre, mais de façon dégressive, jusqu’au 31 décembre 2019.

Cette parenthèse enchantée prendra brutalement fin dans onze jours. Dès le 1er janvier 2020 en effet, ETA est sommé, au moyen de mesures provisionnelles, de ne plus vendre de pièces à des tiers. La Comco est en fait plus subtile dans les termes, ou plus sinueuse, comme le reflètent les explications que nous a fournies son président Patrik Ducrey: «Il n’y a pas d’interdiction de notre part –nous prolongeons d’ailleurs cet accord jusqu’à notre décision finale qui tombera durant l’été 2020–, mais simplement des mesures que nous sommes obligés d’édicter étant donné l’incapacité de Swatch Group de livrer des mouvements car il n’a pas pris les commandes de ses clients avant fin juin 2019.»

Swatch Group s’étrangle d’indignation:«Il est normal que nous n’ayons validé aucune commande, étant donné que nous étions dans l’incertitude totale quant à la décision de la Comco, que nous appelions de nos vœux depuis septembre 2018 déjà, soutient son porte-parole, Bastien Buss. Il aurait été impensable de se lancer dans la production de centaines de milliers de pièces, au risque de ne pouvoir les écouler en cas d’interdiction, ce qui s’avère être le cas...»

Poker menteur

Qui dit vrai? Qui bluffe? «Impossible de trancher dans cette partie de poker menteur, constate l’analyste Olivier Müller, du cabinet LuxeConsulting. Il est vraisemblable que Nick Hayek, le patron du Swatch Group, essaie de se placer en position de force pour négocier ce qu’il a toujours voulu, à savoir pouvoir choisir ses clients, et ne plus être obligé de livrer tout le monde.»

De fait, le groupe biennois fournit des mouvements tant aux PME (petites marques horlogères de moins de 250 personnes) qu’à de gros clients comme les marques Richemont, Cartier par exemple, ou des indépendants comme Chopard. Car à l’exception notable de Rolex, qui ne produit que pour lui-même, ou certaines marques comme Patek Philippe ou Audemars Piguet, rares sont les manufactures à pouvoir se passer entièrement d’ETA. «Il est raisonnable d’imaginer que Swatch Group cherche à honorer ses engagements vis-à-vis de ce type d’acteurs en priorité, et qu’il dispose de stocks suffisants pour le faire, raison pour laquelle les mesures provisionnelles de la Comco le prennent à la gorge.»

Celle-ci laisse certes une porte entrouverte, mais au profit des petites marques, en autorisant tout de même ETA à livrer les PME. Reste à savoir avec quoi, si réellement la production destinée à l’extérieur a été suspendue au sein de la fabrique de Granges (SO)… Plusieurs PME et sous-traitants que nous avons contactés confient en off leur vive inquiétude. «Je ne sais pas quoi dire à mes employés», lâche l’un d’eux.

Du côté du syndicat Unia, le responsable du secteur horloger, Raphaël Thiemard, fait part de son inquiétude: «Avec les baisses des volumes cette année, nous enregistrons déjà une forte diminution des travailleurs temporaires. Cette affaire risque d’aggraver les choses et nous redoutons des licenciements en 2020.» La branche pourrait être impactée, y compris Swatch Group. Non pas en termes de chiffre d’affaires, car les mouvements vendus à l’externe représentent environ 52 millions de francs, soit une part infime du chiffre d’affaires de quelque 8,5 milliards, mais en termes de production et de R&D à répartir sur un plus petit nombre de pièces. Vers qui donc se tourner?

C’est là qu’entre en scène un autre acteur de cette tragicomédie: Sellita, société basée à La Chaux-de-Fonds, qui a passé ces dernières années à la vitesse supérieure dans la production de mouvements mécaniques. Elle s’est agrandie il y a un an et produit plus d’un million de pièces. De quoi compenser les 500'000 calibres d’ETA qui disparaîtront du marché dans deux semaines? «En termes de volumes, peut-être, et encore, pas avant deux ou trois ans, ce qui est trop long pour des petites marques», analyse Olivier Müller. Remplacer ETA par Sellita en tant qu’acteur dominant ne ferait, de surcroît, que rétablir la situation de monopole que l’accord était censé corriger.

«Le problème est aussi que Sellita produit des mouvements génériques.» En clair, des pièces copiées sur des mouvements ETA tombés dans le domaine public. «Mais il s’agit de calibres d’entrée de gamme, à des prix comparables à ceux pratiqués par ETA pour la même qualité, soit entre 75 fr. et 90 fr., qui ne peuvent prétendre satisfaire aux exigences de certaines marques», ajoute-t-il.

Swiss made en danger?

Hors Sellita, personne ne peut pallier l’absence d’ETA. Sans compter que la force de Swatch Group réside avant tout dans le développement de nouveaux calibres, ce que ne fait pas Sellita. Patrik Ducrey reste serein: «Les PME pourront toujours s’approvisionner grâce aux stocks d’ETA, car il y a toujours des stocks.» Ou acheter des composants en Asie, puis les assembler ici, ce qui suffit à garantir le Swiss made (60% minimum de la valeur d’une montre).

À moins que Titan, sous-groupe de l’indien Tata, qui a racheté la maison horlogère Favre-Leuba en 2018, ne soit tenté de s’engouffrer dans la brèche. Tout comme le japonais Citizen, propriétaire depuis 2016 de Fredeérique Constant et Alpina, manufacture incluse. Certaines marques pourraient aussi renoncer au Swiss made et acheter les mouvements finis en Chine. Patrik Ducrey ne croit pas à ce scénario catastrophe et va même jusqu’à rappeler l’existence de «mouvements Swiss made sur le marché gris», conseil quelque peu inattendu de la part d’un organe de régulation gouvernemental.