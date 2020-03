Le chômage partiel explose à un niveau jamais atteint

En 2009, au plus fort de la crise financière, 5000 entreprises suisses avaient émis un préavis pour toucher le chômage partiel et, ainsi, éviter de devoir licencier du personnel. Cela représentait alors 92'000 employés. Ce record est pulvérisé par le coronavirus, qui met toute une partie de l’économie à l’arrêt. À l’heure actuelle, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) confirme que 21'000 entreprises totalisant 315'000 employés sont dans cette situation. «Nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente encore, et nous partons du principe que la majorité des préavis se concrétisent en demandes réelles», précise Boris Zürcher, chef de la Direction du travail au SECO.

En pourcentage, les chiffres sont tout aussi impressionnants, puisque cela représente 6,1% des entreprises du pays. Le Tessin est clairement le canton le plus touché, avec plus d’un quart (27%) des sociétés ayant déposé une demande de chômage partiel. Par secteur, c’est la restauration qui est le plus massivement affectée, suivie de la culture, des transports et des commerces. Mais Boris Zürcher se montre confiant. Pour lui, le système va fonctionner. «Les démarches ont été grandement simplifiées. Le formulaire pour demander le chômage partiel a été réduit drastiquement. Tout a été minimalisé. Les employeurs peuvent dorénavant indiquer le nombre d’heures perdues et ils recevront directement ou presque un paiement.»

La question des liquidités

Cette hausse massive des demandes pose toutefois la question des liquidités. En janvier, le SECO annonçait que le fonds de l’assurance chômage avait enfin remboursé ses dettes après la crise financière de 2009. Si le fonds est «financièrement sain» – une bonne nouvelle dans la situation actuelle –, l’explosion des préavis, et donc des demandes, pose un nouveau défi, et de taille. «Mais les liquidités sont là», assure Boris Zürcher.

Dans la pratique, la Confédération a la possibilité de prêter de l’argent à l’assurance chômage jusqu’à un montant de 8 milliards de francs par le biais de prêts en trésorerie, nous explique-t-on du côté de l’Administration fédérale des finances. Mais on rappelle aussi qu’un principe de frein à l’endettement est également prévu pour le fonds de l’assurance chômage, avec comme mécanisme une hausse des cotisations. «On alimente le fonds quand l’économie va bien, pour avoir des réserves quand elle va mal», illustre le service de presse du SECO.

Que représentent ces 8 milliards? Combien de temps vont-ils permettre au fonds de tenir? À combien se montent les demandes actuelles? Le Conseil fédéral peut-il mettre plus d’argent? À toutes ces questions, le SECO botte en touche, expliquant qu’il s’agit d’une situation inédite. «Cela va dépendre d’énormément de facteurs. Combien d’entreprises demanderont effectivement le chômage partiel et pour combien de temps? À ce stade, on ne peut se prononcer ni sur des chiffres, ni sur des estimations.»