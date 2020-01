Le climat met les caisses de pension sous pression

Rouge ou verte, votre caisse?

Classement



Le consortium Alliance climatique a entamé une évaluation des placements des grandes caisses de pension, à commencer par leur sortie des énergies fossiles.



Celles assorties d’un macaron rouge sont les moins «climato-compatibles» ou les moins transparentes sur le sujet. Y figurent les troisième et quatrième caisses du pays – celles d’UBS et de Migros – ainsi que Nestlé ou la SSR.



Mais également les caisses de l’État du Valais, de Neuchâtel, de Fribourg ou du Jura. À noter que la Suva et l’AVS, qui ne sont par nature pas des caisses de pension, sont classées rouges.



Celles héritant du critère orange ont «commencé à décarboniser leur portefeuille». Y figurent la caisse de l’Administration fédérale Publica, mais aussi celles de l’État de Genève et de l’État de Vaud.



Enfin, les vertes «s’engagent en premier lieu dans une politique d’investissement systématiquement durable». Y figurent CoOpera, les fondations de prévoyance PUK, de Metron ou Abendrot, Nest ou encore la caisse de Helvetas Swiss Intercooperation.