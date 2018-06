Le commerce de détail plonge depuis 2010

C'est l'étude annuelle de l'institut d'étude GfK qui le dit: environ 6000 vendeurs ont perdu leur boutique entre 2010 et 2017 et dans l'intervalle, le nombre de boutique en ligne répertoriées en Suisse a fortement augmenté. Il dépasse désormais les 10'000.

La Poste est l'entreprise qui a essuyé le plus grand nombre de fermetures de filiales, avec une chute de 35% entre 2010 et 2017. Le nombre de points de vente a diminué également parmi les magasins spécialisés dans les produits non alimentaires, notamment les articles de sport et multimédia (-28%), les livres (-27%) et l'habillement (-12%). Dans ce dernier secteur, l'assainissement n'est pas encore terminé et devrait se poursuivre en 2018, notent les auteurs de l'étude.

A l'inverse, certains secteurs ont enregistré une hausse du nombre de points de vente, notamment les magasins alimentaires à bas prix (31%), la parfumerie et les cosmétiques (26%) ainsi que le mobilier (16%) et les stations-services et commerces de proximité (12%).

Succès des discounters

Les discounters Denner, Aldi Suisse et Lidl ont tous enregistré une nette progression de leur chiffre d'affaires en 2017, avec des hausses respectives de 3%, 2,6% et 10%, selon les estimations de GfK. Lidl s'est même hissé en septième position des plus grands détaillants en Suisse, enregistrant des ventes de 1,1 milliard de francs.

A titre de comparaison, le distributeur traditionnel Migros a vu son chiffre d'affaires reculer de 0,7% à 14,3 milliards l'année dernière, tandis que le concurrent Coop a vu ses ventes progresser de 0,7% à 12,8 milliards.

Avec un repli des ventes de 0,9% en 2017, le commerce de détail dans son ensemble a reculé moins fortement que lors des deux années précédentes. La situation devrait toutefois rester difficile en 2018 dans un contexte de marché saturé, même si des signaux positifs se sont fait sentir. Ainsi, sur les cinq premiers mois de l'année, le commerce de détail suisse a enregistré une hausse des chiffres d'affaires de 0,7%, note GfK.

En plus du tourisme d'achat, qui se maintient à un haut niveau, la numérisation fait partie des grands défis des commerçants. Ainsi, dans le commerce à distance, c'est-à-dire la vente en ligne et par correspondance, les ventes ont progressé de 10% en 2017 à 8,6 milliards, relève l'institut. (ats/nxp)