Le commerce extérieur français fait naufrage

Les douanes françaises viennent de publier les résultats du commerce extérieur. Ils se révèlent franchement mauvais. Le déficit commercial de la France atteint 34,4 milliards d’euros (38,6 milliards de francs) pour le premier semestre de 2017, le plus piètre résultat depuis 2012. Cela représente une baisse supplémentaire de plus de huit milliards d’euros, par rapport au second semestre 2016. Concernant la Suisse, les exportations françaises ont baissé de 39,4% durant la même période. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour notre pays, dans la mesure où les Français ont aussi moins acheté de produits suisses (baisse des importations suisses vers la France de 3,2%).

Certes, la facture énergétique accuse une hausse de 2 milliards d’euros au premier semestre 2017. Mais ce facteur n’explique nullement la fatalité baissière qui caractérise le commerce extérieur de la République voisine. Pourtant, son économie semble mieux se porter. Durant les six premiers mois de 2017, ses exportations ont même progressé de 1,3% par rapport au second semestre. Seulement voilà, durant le même laps, les importations ont subi une hausse de 4,7%. Par conséquent, la France continue à éprouver de la peine à vendre ses produits manufacturés sur le marché mondial et ne parvient pas à profiter de la bonne santé économique affichée par la plupart des pays européens. Selon un récent rapport de la Fondation Concorde (laboratoire d’idées français proche du monde des entreprises), la France actuelle «ne produit pas plus de biens manufacturés qu’en 1996» alors que la consommation française de ces biens «a augmenté de plus de 60% depuis cette date».

La France dispose certes d’une industrie lourde mais qui peut la fragiliser par la discontinuité des grosses commandes. Ainsi, la livraison par le français STX en mai au groupe italo-suisse MSC (basé à Genève) du mastodonte des mers, le paquebot MSC Meraviglia, a-t-il creusé le déficit commercial français en juin. Et retrouver une commande d’une telle ampleur ne se fera pas du jour au lendemain. La plupart des économistes désigne l’une des causes du mal français dans le manque de petites et moyennes industries en capacité d’exporter. C’est le tissu dense des PME qui explique en grande partie le dynamisme économique des voisins de la France comme la Suisse ou l’Allemagne. (24 heures)