Le fondateur de «GHI» et de «Lausanne Cités» grille la politesse à Blocher

Après un gros mois de suspense, Christoph Blocher ne prendra finalement pas pied dans la presse romande en mettant la main sur les titres «Genève Home Informations» (GHI) et «Lausanne Cités».

Le fondateur des deux hebdomadaires gratuits des métropoles lémaniques, Jean-Marie Fleury, a annoncé mercredi matin qu’il utilisait le droit prioritaire dont il bénéficiait pour racheter les 50% du capital qui ne lui appartenaient pas. Il redevient ainsi le seul propriétaire des deux titres.

Tractations avec Blocher

Petit retour en arrière. Le 18 avril dernier, le conglomérat Tamedia* annonce être parvenu à convaincre l’homme d’affaires et tribun zurichois de lui céder son principal titre de presse, la vénérable «Basler Zeitung». Aucun détail financier n’est divulgué sur le rachat. Seule indication, le paiement se fera en partie en «cash» et en partie par le biais du transfert des intérêts de Tamedia dans plusieurs journaux locaux gratuits. Parmi ceux-ci figure un «Tagblatt des Stadt» très convoité par la figure du parti UDC. Mais aussi les 50% détenus par le groupe de médias dans «GHI» et «Lausanne Cités», un héritage de la reprise des titres d’Edipresse, il y a sept ans.

L’opération met brusquement devant le fait accompli l’autre copropriétaire des deux titres romands, leur fondateur, Jean-Marie Fleury, alors en voyage. Ce dernier rappelle aussitôt que sa cohabitation avec Tamedia prévoit un «droit de préemption» qui le rend prioritaire dans le rachat des parts de son partenaire, si ce dernier venait à s’en séparer. Ce qui concerne celles proposées en paiement partiel de la «Basler Zeitung».

Des tractations s’engagent. Jean-Marie Fleury dit avoir rencontré l’homme politique alémanique «au cours d’un long entretien», durant lequel ce dernier lui «brosse le portrait du pool de journaux ultrarégionaux qu’il est en train de créer». Sans pour autant le convaincre, puisque l’éditeur romand de 76 ans a décidé de redevenir seul maître à bord – avec son fils, à qui il a confié la barre il y a quatre ans.

À Bâle, le rachat se poursuit

Contacté mercredi, l’entourage de Christoph Blocher se refusait à tout commentaire sur l’échec de l’obtention de ces parts dans «GHI» et «Lausanne Cités». «Sauf opposition des autorités de la concurrence, le reste de la transaction sur la «Basler Zeitung» se poursuit, notamment en ce qui concerne le transfert par Tamedia d’autres journaux gratuits», confirme un proche. À la place des parts attendues, Zeitunghaus, le pôle médias de l’homme d’affaires zurichois, devrait recevoir l’équivalent de leur valeur en numéraire.

Pas de commentaire non plus chez Tamedia. Serge Reymond, directeur des médias payants du groupe, remarque que «l’activation de ce droit de préemption par Jean-Marie Fleury était une éventualité prévue dès le départ».

Un pari au «prix élevé»

«GHI» fêtera ses 50 ans en 2020 et j’ai consacré toute ma vie à ces journaux qui font travailler 40 personnes; je me voyais mal les céder à Monsieur Blocher», avance de son côté Jean-Marie Fleury. «Même si ce dernier m’assurait qu’il ne voulait pas en faire la voix de l’UDC en Suisse romande, je ne voulais prendre le risque qu’il change d’avis.» Dans les explications données à ses lecteurs mercredi, l’éditeur romand écrit que, dès le départ, il «n’a jamais eu de doutes sur sa décision» de racheter, «bien que le prix soit élevé». Une façon de rappeler l’importance financière de cet engagement qui a été salué par une partie de la classe politique, opposée à l’expansion du parti national-conservateur dans la presse romande. «C’est une très bonne nouvelle, je salue la décision», réagit ainsi Roger Nordmann, président du groupe socialiste au parlement fédéral.

Jean-Marie Fleury dit financer lui-même ce rachat des parts de Tamedia dans ses journaux. Au vu des difficultés connues par la presse – et les petites annonces – ce refus de saisir l’opportunité de céder à bon prix son activité s’avérera-t-il, in fine, un coup de menton trop cher payé? Les chiffres mesurant le lectorat de «GHI» et de «Lausanne Cités» continuent de décliner. «J’ai toujours gagné de l’argent avec «GHI» et je compte bien que notre indépendance retrouvée nous attire des lecteurs», rétorque le septuagénaire.

Un défi calculé. «Même sur ce marché en déclin, il y a un coup à jouer en termes économiques; l’exemple des États-Unis montre que si la presse imprimée microlocale n’y rassemble plus que 3% de l’audience, elle continue, en dépit de tout, de capter 17% des revenus publicitaires en 2017», rappelle Philippe Amez-Droz, spécialiste des médias à l’Université de Genève.

* Groupe auquel appartiennent «24 heures» et la «Tribune de Genève» (24 heures)