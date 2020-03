Le gaz de schiste américain risque la faillite

Décidément, la période est propice aux journées historiques sur les marchés. Jeudi par exemple, en dégringolant de 9,99%, le Dow Jones a vécu la pire séance de son histoire. Quelques jours plus tôt, avec plus de 30% de baisse du prix du baril, les spécialistes du pétrole ont dû remonter un bon bout en arrière pour trouver un point de comparaison. Historiquement, l’or noir n’a en effet pas vécu pareille chute depuis la première guerre du Golfe, en 1991. De quoi menacer les sociétés les plus endettées, à l’instar des producteurs de gaz de schiste.

Guerre entre puissances

Sans omettre un effet «coronavirus», cette plongée du pétrole résulte en réalité d’enjeux bien plus complexes, liés notamment à une guerre que trois puissances se mènent depuis plusieurs années. Une guerre qui s’est exacerbée depuis vendredi dernier suite à une rencontre organisée par les membres de l’OPEP+ (incluant la Russie).

Après quarante-huit heures de discussion, le ministre russe de l’Énergie claquait la porte de l’alliance en refusant l’option d’une réduction concertée de la production afin de maintenir un prix du baril le plus proche possible des 50dollars. En agissant de la sorte, Moscou s’est opposé aux velléités de Riyad. «Les demandes des Saoudiens ont commencé à être excessives au goût de la Russie qui voulait plus de temps pour évaluer la situation», explique Fabian Deriaz, spécialiste des matières premières à Credit Suisse.

En représailles, le royaume décide d’augmenter sa production, mais en plus d’accorder des rabais de 8dollars par baril. En gros, l’Arabie saoudite s’est décidée à sacrifier ses marges au bénéfice d’un maintien de ses parts de marché. «Le pays a mal vécu le rejet russe et clairement décidé de reprendre son autonomie», rajoute sur France Inter le spécialiste des énergies Francis Perrin.

Résultat: les prix s’effondrent de 9% le jour même avant de s’effondrer de 30% le lundi suivant (soit le 9mars). En quelques jours, le baril de brut est passé de 45dollars à moins de 30.

Si cette bataille entre Riyad et Moscou leur coûtera certainement très cher, elle s’apprête à faire une troisième victime aux reins encore moins solides: le gaz de schiste américain. Les experts s’accordent à dire que le refus de la Russie de réduire sa production ciblait en réalité les États-Unis. «Les récentes sanctions américaines contre certaines compagnies pétrolières russes pourraient avoir joué un rôle. En tout cas, il ne fait guère de doute que dans la situation actuelle, l’industrie américaine du schiste en souffrira», affirme Fabian Deriaz.

Un baril à 30dollars rend effectivement l’extraction d’or noir américain beaucoup trop chère. Selon les calculs de la banque JP Morgan Chase, en dessous de 45dollars (voire 55dollars suivant les États), la rentabilité n’est pas atteinte pour les sociétés actives dans le gaz de schiste aux États-Unis. En comparaison, avec 2,80dollars le baril, l’Arabie saoudite bénéficie des coûts d’extraction les plus faibles au monde.

En temps normal, les entreprises touchées auraient tendance à encaisser les pertes dans l’attente d’un retour à la normale. Pour celles actives dans le gaz de schiste, la possibilité de faire preuve de patience est très limitée au vu des dettes engrangées par la plupart d’entre elles. Avec 86milliards de dollars à rembourser dans les quatre ans à venir, les sociétés d’exploration sont à bout de souffle.

Et la récente chute des marchés financiers n’améliore rien puisqu’elle limite fortement l’accès aux emprunts pour un secteur dont 62% des dettes sont jugées très spéculatives. «Entre les producteurs et les banques, il doit sûrement y avoir beaucoup de conversations enflammées pour négocier de possibles prolongements de leur dette», suppose Andrew Lebow, spécialiste du marché de l’énergie pour Commodity Research Group.

Suisse mal prise

Cette guerre entre Riyad, Moscou et Washington pourrait également faire d’autres victimes indirectes. La Suisse en fait partie puisque la Banque nationale a investi beaucoup d’argent (6milliards de francs) dans le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis. Or, en quelques jours, tant les majors pétroliers que les spécialistes du gaz de schiste ont vu leurs cours boursiers massacrés.

À ce jour, les seuls gagnants seront les consommateurs suisses, étant donné qu’à la pompe cette pression sur le baril se répercutera forcément ces prochains jours.