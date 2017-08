Le groupe Zurich stagne au premier semestre

Le groupe d'assurances Zurich a vu son bénéfice net attribuable aux actionnaires accuser un nouveau recul sur un an au premier semestre, de 7%, à 1,5 milliard de dollars (1,45 milliard de francs). Ce repli est principalement dû à des changements de calcul des réserves de couverture en Grande-Bretagne.

En raison de la forte baisse du «taux Ogden», le bénéfice opérationnel (BOP) a en effet été grevé au premier trimestre de 289 millions de dollars, indique jeudi le groupe zurichois dans un communiqué. Il a ainsi stagné à 2,17 milliards sur un an.

Ce taux est utilisé en Angleterre et au Pays de Galles pour le calcul des réserves liées à la couverture des dommages corporels graves aux particuliers. Plus il est faible, plus les indemnités exigibles et le niveau des réserves à enregistrer sont élevés. Sans cet effet, le bénéfice opérationnel aurait progressé de 14%, à 2,45 milliards de dollars.

Au seul deuxième trimestre, Zurich a vu son bénéfice attribuable aux actionnaires bondir de 21%, à 896 millions de francs. Le bénéfice opérationnel a lui progressé de 13% à 1,2 milliard.

Attentes dépassées

Au final, Zurich a dépassé au premier semestre les attentes des analystes interrogés par l'agence financière awp. Ces derniers tablaient sur un résultat net de 1,41 milliard de dollars et un bénéfice opérationnel de 2,04 milliard.

A la Bourse suisse, les investisseurs ont salué la performance du groupe zurichois. Vers 10h20, le titre Zurich Insurance gagnait 0,58%, à 295 francs, dans un marché en léger repli.

«Nous avons crû en monnaies locales, amélioré nos souscriptions et gagné de nouveaux segments de clientèle, tout en abaissant encore notre base de coûts», s'est réjoui le directeur général Mario Greco, cité dans le communiqué. Celui-ci se dit confiant de pouvoir poursuivre cette dynamique positive, afin d'accroître le rendement pour les actionnaires.

Mario Greco a par ailleurs officiellement enterré en conférence de presse téléphonique l'objectif de suppression de quelque 8000 emplois, émis peu avant son entrée en fonction l'année dernière. «Cela n'a jamais fait partie de nos objectifs stratégiques. Nous examinons des réductions de coûts à tous les niveaux, mais sans chiffres précis de suppression d'emplois».

Ajustements tarifaires

Dans le détail des activités, les affaires dommages et accidents (P&C) ont engrangé des primes brutes de 18 milliards de dollars au premier semestre, un volume en repli de 3% (-1% hors effets de change). En excluant les effets de change et de la vente des activités en Afrique du Sud, au Maroc, au Proche-Orient et à Taïwan, les primes ont légèrement augmenté.

Le ratio combiné s'est détérioré de 1,4 point de pourcentage, à 99,5%. Le bénéfice opérationnel a quant à lui perdu 15% à 1,02 milliard, mais a progressé de 2% hors «effet Ogden», à 1,23 milliard.

Il a notamment profité d'ajustements tarifaires et d'une baisse de la base de coûts durant la période sous revue. L'impact des catastrophes naturelles a été légèrement plus important qu'au premier semestre 2016.

Dans les activités vie, les primes brutes ont diminué de 3% à 14,4 milliards de dollars, mais sont restées stables en monnaies locales. Le bénéfice opérationnel a bondi de 16% à 650 millions ( 18% hors effets de change).

La croissance a principalement été tirée par la région Asie-Pacifique, elle-même soutenue par l'intégration réussie de la clientèle privée de Macquarie Life en Australie et la croissance continue au Japon. L'Amérique latine a également affiché une solide dynamique.

Enfin, l'unité Farmers, qui réunit les activités en Amérique, a vu ses primes brutes légèrement progresser de 1%, à 1,4 milliard de dollars. Le bénéfice opérationnel a lui gagné 4%, à 794 millions.

Objectifs en bonne voie d'être atteints

Le groupe zurichois se dit par ailleurs en bonne voie d'atteindre ses objectifs 2017-2019, avec déjà 550 millions de dollars d'économies de coûts réalisées à fin juin, conséquence de la restructuration entamée dès fin 2015. Zurich souhaite au total épargner 1,5 milliard d'ici à fin 2019.

Sans tenir compte de «l'effet Ogden», Zurich a atteint un rendement des fonds propres de 12,5% au premier semestre, dépassant ainsi son propre objectif de 12%. Le total des fonds propres est resté pratiquement stable, à 30,7 milliards de dollars. (ats/nxp)