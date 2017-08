Le groupe de médias Baz rachète l'éditeur Zehnder

Le groupe de médias Baz a acquis les éditions de journaux de la famille Zehnder. La société éditrice de la Basler Zeitung, dont Christoph Blocher est actionnaire, met ainsi la main sur 25 journaux gratuits distribués en Suisse alémanique.

Les deux groupes ont dévoilé cette acquisition mercredi dans un communiqué commun. Le rachat est rétroactif au 1er janvier 2017. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

Les éditions Zehnder, dont le siège est à Wil (SG), est actif dans la Suisse orientale et centrale ainsi que dans les cantons d'Aarau, Berne, Soleure et Zurich. Son offre comporte 25 titres gratuits, comptabilisant près de 800'000 lectrices et lecteurs. (ats/nxp)