Le magazine «Time» cherche un acquéreur

Meredith a également annoncé mercredi un plan d'économies, qui doit lui permettre de réduire ses coûts annuels de 400 à 500 millions de dollars (jusqu'à 470 millions de francs) sur les deux premières années suivant l'acquisition de Time Inc.

Ce plan prévoit notamment la suppression de 1200 postes, qui s'ajoutent aux 600 déjà supprimés pour réduire les coûts de fonctionnement du groupe.

Après revue stratégique des actifs acquis avec le groupe Time Inc. pour quelque 2,8 milliards de dollars (autant de francs) fin novembre, Meredith a décidé de vendre quatre titres récupérés lors du rachat, l'étendard «Time», ainsi que les magazines «Sports Illustrated», «Fortune» et «Money». Meredith indique avoir reçu des marques d'intérêt, sans plus de précision.

Trois millions d'exemplaires

Selon le rapport annuel 2016 de Time Inc., «Time» avait une diffusion de 3 millions d'exemplaires, tout comme «Sports Illustrated», contre 1,55 million pour Money et 830'000 pour Fortune.

Meredith conserve le titre le plus populaire du groupe Time Inc., à savoir le magazine «People», vendu à 3,4 millions d'exemplaires en moyenne, selon le même rapport annuel.

Pour le reste, le portefeuille hérité de Time Inc. compte essentiellement des magazines de niche, dirigés vers un lectorat ciblé, comme Essence, dédié à la communauté afro-américaine, ou Southern Living, consacré au style de vie du sud des Etats-Unis.

Parmi les financements obtenus par Meredith pour boucler l'acquisition de Time Inc, figuraient 650 millions de dollars prêtés par Koch Equity Development, un fonds qui appartient aux frères Charles et David Koch, des milliardaires proches de l'aile droite du parti républicain.

Time Inc. était le résultat d'une scission opérée en juin 2014 par le groupe de médias et de cinéma américain Timer Warner, qui souhaitait se défaire de ses activités dans la presse. (ats/nxp)