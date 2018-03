Le négoce pétrolier ne craint pas la voiture électrique

Imaginez. Vous êtes grossiste en carburants et Volkswagen ou Volvo vous répètent que l’avenir rime avec voiture électrique. Des jours difficiles semblent se dessiner. Ce n’est pourtant pas l’avis de Mercuria, Gunvor ou Trafigura, les principaux négociants en pétrole de la planète. Leurs dirigeants ont fait une rare apparition commune, mardi, à l’occasion du FT Commodities Global Summit, qui s’est tenu au Beau-Rivage à Lausanne. À défaut d’évoquer les dossiers chauds qui agitent le secteur – le commerce du pétrole vénézuélien, par exemple – ces derniers ont livré une vision à contre-courant de la transition énergétique en cours.

«Aujourd’hui, c’est le pic des besoins qui est sur toutes les bouches »

«Aujourd’hui, les énergies fossiles assurent 81% des besoins énergétiques, peut-être que cette part diminuera à 70-75% dans quinze à vingt ans», esquisse ainsi Marco Dunand, le patron de Mercuria. La fin du pétrole serait donc loin. Et les résultats annuels dont il s’est fait l’écho mardi – en hausse de 50%, les profits de Mercuria approchent le demi-milliard de dollars – montrent que les «traders» pétroliers sont encore loin d’être renversés par Tesla. Le calcul? Une voiture sur cent est actuellement électrique, alors même si leurs ventes venaient à exploser de 50% chaque année… «Nous assisterons à une augmentation continue du marché pétrolier, au moins jusqu’en 2035», assure en écho Jeremy Weir, patron du groupe Trafigura.

«À un moment (ndlr: il y a dix ans), tout le monde ne parlait que du pic touché par l’extraction de pétrole; aujourd’hui, c’est le pic des besoins qui est sur toutes les bouches. En réalité, l’un ne va pas sans l’autre», rappelle de son côté William Reed, responsable de Castleton Commodities, ancien bras pétrolier du groupe Louis Dreyfus. Autrement dit, c’est lorsque le pétrole se fera rare que son prix explosera et que le grand public s’en détournera. Mais c’est aussi lorsque tout le monde roulera en Toyota Mirai que les puits pétroliers seront fermés. Torbjörn Törnqvist, patron de Gunvor, vient rompre ce bel ensemble. «La diminution du rôle des hydrocarbures sera imposée par la réglementation», prévient-il. Et si les voitures électriques restent encore marginales, elles «ne font qu’initier un mouvement qui va s’amplifier et que l’industrie pétrolière a sous-estimé», considère-t-il.

Ce basculement, imposé par les gouvernements, prend dans l’immédiat une tournure éloignée des préoccupations des automobilistes: il concerne le fioul lourd qui fait avancer les cargos. L’Organisation maritime internationale (IMO) imposera en 2020 une réduction drastique de leur teneur en soufre. «C’est un énorme problème qui se dresse face aux plus vieilles raffineries, elles auront du mal à écouler ce fioul et ne sont pas prêtes», confie un spécialiste du raffinage. Il y a bien une solution, selon ce dernier: diluer ce mazout avec (beaucoup) de diesel. Coûteux pour les raffineurs, apparemment moins pour les «traders». «Est-ce que cette règle va entrer en vigueur? D’une façon ou de l’autre, oui», assure le patron de Gunvor, qui se dit en faveur de cette norme imposée au monde maritime. (24 heures)