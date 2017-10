Le patrimoine des milliardaires a augmenté

Après un recul en 2015, les milliardaires ont de nouveau vu leur fortune augmenter l'an dernier. Leur patrimoine total au niveau mondial a progressé de 17% à 6000 milliards de dollars (5923 milliards de francs).

Pour la première fois, les milliardaires asiatiques ont dépassé leurs homologues américains, selon un rapport publié jeudi par UBS et le cabinet de conseil PwC. Toutefois, les Etats-Unis continuent à conserver la plus forte concentration de fortune.

Si la tendance continue, la fortune totale des milliardaires en Asie va dépasser celle aux Etats-Unis dans quatre ans. En moyenne, un nouveau milliardaire voit le jour en Asie tous les deux jours. Leur nombre a grimpé d'un quart à 637 l'an dernier, comparé aux 563 milliardaires américains.

La fortune totale des milliardaires asiatiques a bondi d'un tiers, à 2000 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, elle est passée de 2400 milliards à 2800 milliards, entraînée par l'innovation technologique, les services financiers et les matériaux.

Dans les arts et dans le sport

En Europe, le rapport a dénombré 342 milliardaires à fin 2016. Il y a eu 24 nouveaux venus et 21 départs, dont un tiers pour cause de décès. L'Europe a le nombre le plus élevé de milliardaires de plusieurs générations. La fortune totale des milliardaires européens a progressé de 5% à 1300 milliards de dollars.

Les réseaux jouent un rôle de plus en plus important dans l'émergence des personnes fortunées, avec des familles travaillant ensemble dans de nouvelles entreprises ou de jeunes entrepreneurs utilisant leurs contacts pour établir des collaborations, selon le rapport. Les milliardaires jouent aussi un rôle de plus en plus important dans les arts et dans le sport. (ats/nxp)