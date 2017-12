Le personnel de Belair attend la paie de décembre

Les salaires de décembre et janvier ainsi que d'autres factures ouvertes ne pourront être payés au plus tôt qu'à la mi-janvier 2018, selon une lettre que s'est procurée l'ats. L'information a été révélée par le portail aéronautique aerotelegraph.com. Ces retards de paiements s'expliquent par la faillite de la compagnie autrichienne Niki. La direction de la société zurichoise reste néanmoins confiante et dit travailler intensivement à trouver une solution.

Près de 220 employés sur le carreau

La filiale helvétique d'Air Berlin a cessé ses activités fin octobre et ouvert une procédure de liquidation. Environ 220 employés vont perdre leur emploi. Une trentaine d'entre eux rejoindront la compagnie Swiss.

Comme Niki, Belair appartient à la compagnie disparue Air Berlin. Cette dernière a déposé son bilan cet été, déclenchant la mise en vente d'actifs à Lufthansa et easyJet et la quête d'un repreneur pour Niki. (ats/nxp)