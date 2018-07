Le pic des objets à louer sur Airbnb est passé

Selon une étude de l’Observatoire valaisan du tourisme, la croissance de l’offre d’Airbnb en Suisse se ralentit. Un pic avait été atteint entre octobre 2014 et octobre 2015, période durant laquelle le nombre de propriétés louées avait augmenté de 114%, soit un doublement de l’offre. «Mais depuis lors un ralentissement se dessine, note Nicolas Delétroz, de l’Observatoire. Que l’on comprenne bien: en chiffres absolus, il y en a toujours un peu plus chaque année, mais cela s’érode clairement». Peut-être la donne changera-t-elle si Berne consent à changer le droit du bail: actuellement, le locataire doit demander le consentement du propriétaire pour à chaque transaction. Une seule autorisation de principe pourrait donc suffire à l’avenir.

Avec 32 761 objets (appartements, maisons, studios, chalets, etc.), Airbnb continue de caracoler en tête, avec plus du double d’objets que CasaMundo (14 070) et Booking.com (15 681). Homeaway prend la 4e place (9691), suivi de E-Domizil (8775) et Tripadvisor (7345). L’Observatoire a pu pour la première fois mettre les chiffres concernant Airbnb en regard de ceux d’autres plateformes grâce à une coopération avec l’entreprise espagnole «Transparent».

Le Valais en tête

La proportion de nuits Airbnb en Suisse représente désormais 34% (contre 30% en juin 2017) de l’offre hôtelière, avec une forte progression en Valais, où la proportion de lits en fonction de l’offre hôtelière passe de 73% à 88% en six mois seulement. Le Valais reste en tête des cantons détenant le plus grand nombre d’objets et de lits Airbnb (6284 objets et 28 427 lits fin janvier 2018). Les deux autres cantons complétant le trio de tête en termes de lits proposent, eux, aussi, un tourisme alpin: Berne et Grisons. Concernant les appartements et maisons, les centres urbains se distinguent, avec notamment 4335 objets à Zurich, 3340 dans le canton de Vaud et 3090 dans celui de Genève.

S’agissant des nuitées, Airbnb poursuit sa progression. En 2015, le site comptait pour la Suisse, 300 000 personnes, soit environ 1,3 million de nuitées. Ce chiffre a connu une forte progression en 2016, avec 447 000 personnes, soit quelque 2 millions de nuitées. «Ce sont des ordres de grandeur, partant du principe qu’un séjour moyen via Airbnb dure environ 4,5 jours , alors que c’est plutôt 2 jours lorsque le voyageur séjour en dans un hôtel», précise Roland Schegg, professeur à la Haute École de gestion et tourisme de la HES-SO Valais.

Par ailleurs, le nombre de professionnels du logement est également en hausse. L’offre des bailleurs qui administrent entre 2 et 3 objets représente 18,9% de l’offre globale. Et seize bailleurs, ou «superhosts», administrent plus de 100 objets. Tandis que ceux qui n’en ont qu’un seul diminuent à 56,8% en juin 2017, contre 60% en janvier 2017. (24 heures)