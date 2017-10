Le principal taux directeur de la BCE reste à 0%

La Banque centrale européenne (BCE) a sans surprise décidé jeudi de maintenir ses taux directeurs au plus bas. Elle a répété qu'une hausse n'interviendrait que «bien après» l'abandon de son programme de rachats d'actifs baptisé «QE».

L'institution monétaire de Francfort a gardé à zéro son principal taux directeur, à 0,25% son taux de prêt marginal et à -0,40% le taux de dépôt au jour le jour auquel les banques peuvent parquer leur argent, a annoncé un porte-parole à l'issue de la réunion du conseil des gouverneurs à Francfort.

Virage monétaire

La BCE a par ailleurs engagé un virage monétaire en décidant de la réduction de moitié, largement anticipée, de son imposant programme anti-crise en zone euro à partir de l'an prochain.

Les rachats de dette publique et privée effectués au rythme de 60 milliards d'euros (69,4 milliards de francs) par mois, appelés «quantitative easing» (QE), et parvenant à échéance fin décembre 2017, vont être réduits à 30 milliards d'euros mensuels entre janvier et septembre 2018, conformément au scénario attendu par une majorité d'observateurs, a annoncé l'institution. (ats/nxp)