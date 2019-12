Le smartphone pliable de la famille Escobar

Vous cherchez un cadeau de Noël hors norme? Le smartphone vendu par Escobar Inc pourrait faire l’affaire. C’est la chaîne CNN qui a débusqué le lièvre: le frère aîné du célèbre narcotrafiquant Pablo Escobar lance un téléphone mobile pliable hyper bling bling.

Le frère, c’est Roberto Escobar, la septantaine, qui se définit lui-même sur son site de vente en ligne comme étant «cofondateur, ancien comptable et chef des assassinats du cartel de Medellín». On peut y voir sa photo, en mode photo maton. L’œil droit portant les stigmates de la lettre piégée qui l’a laissé à moitié aveugle et à moitié sourd. C’était en 1993, la missive a explosé près de son visage alors qu’il purgeait une peine de 10 ans prison pour des délits liés au trafic de cocaïne. La même année, son frère est abattu par des tireurs d’élite appartenant à la police et à l’armée colombienne.

Voilà pour le passé. Le monsieur fait aujourd’hui dans le smartphone branché. L’Escobar Fold 1 a de la gueule. Le doré domine. Pliable comme le Galaxy Fold commercialisé par le géant Samsung, il est vendu à un prix pour le moins attractif: 349 dollars (idem en francs) peut-on lire sur le site d’Escobar Inc, alors qu’il faut débourser plus de 2000 francs pour acquérir un smartphone coréen.

Il veut concurrencer Apple

Si les spécialistes de la technologie ne crient pas au génie, la critique reste douce. L’appareil est en fait un modèle FlexPai du fabricant chinois Royole, lancé en 2018 à plus de 1000 dollars. «Escobar Inc est beaucoup plus proche d’un prix en accord avec les qualités du produit", souligne le site les Numériques. Tout n'est pas rose pour autant. "L'écran qui se replie vers l'extérieur, semble grandement exposé et la qualité de la charnière laisse à désirer." Reste que cela en fait le smartphone pliable le moins cher du marché.

Roberto Escobar se rêve en concurrent d’Apple. «Nous avons très rapidement compris que si nous arrivions à fabriquer un bon téléphone pliable à un prix raisonnable, nous pourrions en vendre de nombreuses unités», souligne le directeur exécutif Roberto Escobar, Olof Gustafsson, cité par CNN.

Le frangin du célèbre baron de la drogue a lancé Escobar Inc en 1984. Au travers de cette dernière, Roberto Escobar gère «toute la propriété intellectuelle relative à Pablo Escobar, comme les droits d’auteur, les marques de commerce et tous les autres droits.» Presque un cadeau.